Woonservice Meander en Woonlinie willen samen verder

REGIO • Woningcorporaties Woonservice Meander en Woonlinie gaan vanaf 1 januari samen verder.

Daarvoor hebben directeuren Peter van den Heuvel (Woonlinie) en Willem Bijl (Meander) vorige week een intentieovereenkomst getekend.

Sinds begin dit jaar verkennen beide woningcorporaties de meerwaarde en haalbaarheid van samenwerking. Ze zijn van mening dat door hun krachten te bundelen er 'één daadkrachtige woningcorporatie ontstaat voor zowel huurders, woningzoekenden én de gemeenten Altena en Zaltbommel', zo staat in een gezamenlijke persverklaring te lezen.

De beoogde fusiecorporatie verhuurt en onderhoudt straks bijna 7000 woningen in Altena en Zaltbommel. Peter van den Heuvel - huidig bestuurder van Woonlinie - is de toekomstige directeur-bestuurder van de nieuwe organisatie.

"Door samen te gaan streven we naar meer efficiëntie, een sterkere organisatie met investeringskracht en we willen de klantgerichte organisatie zijn en blijven", zegt Bijl.

Goede en betaalbare huisvesting

"Door als organisatie te groeien naar bijna 7000 woningen, kunnen we goede, duurzame en betaalbare volkshuisvesting (blijven) bieden in de gemeenten Altena én Zaltbommel. Daarbij blijven we nauw samenwerken met allerlei partners, zoals gemeenten, zorgaanbieders, huurdersorganisaties en anderen. Ook biedt het ruimte voor specialisatie en zijn we als corporatie minder kwetsbaar in ruime zin. We zijn daardoor in staat om beter in te spelen op volkshuisvestelijke en maatschappelijke opgaven. Ook krijgen we meer ruimte om onze investeringsopgave op te pakken om te kunnen bouwen en onze duurzaamheidsopgave te vervullen."

De drie kantoren in Werkendam, Woudrichem en Zaltbommel blijven open voor klanten.