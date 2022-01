Slagerij Oomen opent deuren in Wijk en Aalburg: ‘Voelt als thuiskomen’

WIJK EN AALBURG • “Ik kom niet veel meer in Wijk en Aalburg, want de familie komt altijd naar ons, ze komen wekelijks naar onze slagerij in Gameren. Maar nu ik weer door het dorp rij, zie ik overal herinneringen.” Met sprankelende ogen vertelt de 43-jarige Corné Versteeg, die geboren en getogen is in Wijk en Aalburg en nu de nieuwe Aalburgse slager wordt. “Het voelt als thuiskomen.”

47 jaar lang stond er ‘Slagerij Schoon’ op de gevel. Die naam zal volgende week veranderen. “Maar het personeel en de producten niet”, benadrukt slager Versteeg. “Enkele jaren geleden namen we Slagerij Oomen over in Gameren. Een ambachtelijke slager, waarvan de naam goed bekend was in de Bommelerwaard. Op die naam hebben wij in de Bommelerwaard afgelopen jaren verder gebouwd en daarom gaan we ook in Wijk en Aalburg verder onder de naam van Slagerij Oomen. Dan geeft het geen verwarring”, vertelt zijn vrouw Geertje. De oude slagersvrouw Hanneke Schoon lacht: “Ach, de twee OO’s die blijven.”

Balletje ging rollen

“We zijn in Gameren begonnen en hebben altijd gezegd, dat als er iets komt wat ons past, dat we daarvoor open stonden. Toen belde Ton Schoon en is het balletje gaan rollen”, licht Geertje Versteeg toe. De oude slager Schoon vult aan; “Ik moest er niet aan denken dat de slagerij voor goed zou sluiten. Dat er een papier op het raam zou hangen, waarop zou staan: Gesloten. We hebben hier één avondje met elkaar om tafel gezeten en dit voelde zo goed.” Versteeg glimlacht, zijn vrouw Geertje weet het woorden te geven; “Laten we eerlijk zijn. Als we er één slagerij bij wilden, was het wel deze. Dit is een mooie stabiele slagerij, met lieve mensen. Dat krijg je erbij in de overname en dat is absoluut een kadootje.”

“Als Slagerij Oomen willen we staan voor het ambacht, de kennis en natuurlijk een stuk goed vlees. Wij staan voor lekker eten.” Geertje vertelt gedreven en de liefde voor het slagersvak spat er vanaf. “We hebben passie om mensen te laten genieten van goed vlees. Dat hebben ze hier altijd gedaan en daar gaan wij mee verder.”

Niet onbekend

Wijk en Aalburg is ook voor Geertje niet onbekend, jarenlang werkte ze in Wilgenveld. “Ik heb me altijd betrokken gevoeld bij Wijk en Aalburg, de bewoners van het Wilgenveld hebben me hier altijd al een thuisgevoel gegeven.”

De stap naar Wijk en Aalburg, maakt ze compleet vertellen de Gamerse slagers. “In Gameren hebben we een regiofunctie. Waar onze regio stopte, sluiten we nu weer aan. Dat is toch prachtig!” De klanten van beide slagerijen zullen in het assortiment geen verschil zien, al zullen ze de komende periode wel de specialiteiten van beide kunnen proeven, vertellen ze.

“De worstenmakerij blijft in Gameren. In Aalburg krijgen ze dus Gamerse worst”, lacht Versteeg. Zijn vrouw Geertje vult gelijk aan: “En natuurlijk brengen we het recept van onze bekende Gamerse mix mee en zal deze onder de naam van de Aalburgse mix hier in de vitrine liggen. Maar de bekende Indiaantjes van slager Ton Schoon, zullen binnenkort ook in Gameren op gaan duiken. Ik denk dat ze de huissalade en pastasalade van hier, in Gameren ook wel lekker vinden”, vertelt ze enthousiast. “Het meeste blijft dus hetzelfde. Zo blijven ook de gezichten achter de toonbank hetzelfde. Het personeel wat al jaren het vaste gezicht was van Slagerij Schoon, staat er volgende week ook. Alleen in een nieuwe blouse, met een nieuw logo”, zegt Versteeg.

De oude slager Schoon knikt; “Dit verdienen ze.” Geertje lacht; “Voor ons de uitdaging, dat ze het net zo prettig vinden om voor ons te werken.” Schoon lacht, hij twijfelt er niet aan. Even is hij stil en zegt bewogen: “Ik ben zo dankbaar dat de slagerij wordt overgenomen door Corné en Geertje. Het is net alsof het familie is.”