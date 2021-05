Altena nauw betrokken bij Gorinchemse windmolenplannen

ALTENA • Wethouder Roland van Vugt heeft in gesprekken met de gemeente Gorinchem over de windmolenplannen bij Avelingen duidelijk de zorgen en de belangen van de inwoners van de gemeente Altena aangegeven.

De gemeente Gorinchem heeft op haar beurt aangegeven Altena nauw te willen betrekken en de inwoners hier ook te laten meedelen in de opbrengsten, als de windmolens er eventueel komen.

Motie

Om dat de onderstrepen heeft de gemeenteraad van Gorinchem een motie aangenomen om ‘de omliggende gemeenten goed mee te nemen in de ontwikkelingen’. “Onze oplossingen moeten niet het probleem worden van een ander”, aldus de politiek daar.

Ook zijn inwoners van Altena uitgenodigd voor andere inspraakmomenten.

Actieve rol

CDA’ers Arno Bouman en Gerard Vos hadden eerder al aangegeven dat zij vinden dat inwoners van Sleeuwijk en Werkendam een actieve rol moeten krijgen bij de mogelijke komst van windmolens bij Gorinchem.

Bouman sprong samen met VVD’er Pim Bouman eerder al in de bres voor de inwoners van Drongelen en Dussen, toen de gemeente Waalwijk plannen had om windmolens aan de overkant van Bergsche Maas te realiseren.

Het college stuurde afgelopen januari een brief naar het college in Waalwijk, met daarin aandacht voor de participatie van inwoners van Altena aan het windmolenproject, de hoogte van windmolens en de minimale afstand tot de bebouwing.

Het CDA pleit ervoor om eenzelfde brief naar Gorinchem te sturen.

“Wanneer het komt tot concrete plannen voor windmolens zullen wij daarover meer specifieke standpunten formuleren en deze overbrengen aan de gemeente Gorinchem”, aldus het college van B&W.

Hinder beperkter

“De strekking zal overeenkomen met hetgeen we eerder aan de gemeente Waalwijk hebben meegedeeld. Daarbij merken we op dat mag worden verwacht dat hinder van eventuele toekomstige windmolens in Gorinchem beperkter zal zijn dan in Waalwijk, gezien de heersende windrichting (geluid) en zoninstraling (slagschaduw). Niettemin moet ook de impact van windmolens langs de zuidgrens van Gorinchem voor onze inwoners zo klein mogelijk zijn.”