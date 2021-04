CDA wil Sleeuwijk en Werkendam betrekken bij mogelijke komst windmolens Gorinchem

ALTENA • CDA’ers Arno Bouman en Gerard Vos vinden dat inwoners van Sleeuwijk en Werkendam een actieve rol moeten krijgen bij de mogelijke komst van windmolens bij Gorinchem.

Avelingen is in de regionale energiestrategie Alblasserwaard, waar een meerderheid van de gemeenteraad van Molenlanden en Gorinchem dinsdag mee instemde, opgenomen als zoekgebied voor windmolens.

Dat betekent vooralsnog niet dat de molens er ook daadwerkelijk gaan komen, weten ook CDA’ers Bouman en Vos.

Geen concreet plan

“Alhoewel op dit moment nog geen sprake is van een concreet windmolenplan bij Avelingen, zijn we van mening dat we in deze fase, als goede buren, het gesprek hierover al moeten voeren met de gemeente Gorinchem”, schrijven ze in schriftelijke vragen aan het college van Altena.

“We moeten ook de inwoners uit Altena, die in de nabijheid wonen van dit zoekgebied, hier actief bij te betrekken. Deze plannen kunnen namelijk impact hebben op een aantal inwoners van Sleeuwijk en de inwoners die wonen aan of nabij Hoef, Kerkeinde en de Sleeuwijksedijk in Werkendam.”

Windmolens in Waalwijk

Bouman sprong samen met VVD’er Pim Bouman eerder al in de bres voor de inwoners van Drongelen en Dussen, toen de gemeente Waalwijk plannen had om windmolens aan de overkant van Bergsche Maas te realiseren.

Het college stuurde afgelopen januari een brief naar het college in Waalwijk, met daarin aandacht voor de participatie van inwoners van Altena aan het windmolenproject, de hoogte van windmolens en de minimale afstand tot de bebouwing.

Het CDA pleit ervoor om eenzelfde brief naar Gorinchem te sturen.