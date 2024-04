Succesvol Rondje Almkerk: 1319 euro ingezameld voor Roparun

ALMKERK • De tweede wedstrijd van het Altena Road Circuit, Rondje Almkerk, heeft 1319 euro opgeleverd voor de Roparun. De wedstrijd vond afgelopen donderdag plaats en werd georganiseerd door Roparun Team 280 in samenwerking met de Altena Road Runners.

De organisatoren en deelnemers hadden geluk met het weer. Het was de enige droge en zonnige dag van afgelopen week. De jeugd beet het spits af. Veel leden van de Altena Road Runners kwamen aan de start, vooral in de categorie van 12 tot 16 jaar, en er werd behoorlijk hard gelopen.

Mooie opkomst bij senioren

Na de prijsuitreiking van de jeugd was het tijd voor de senioren. Ook hier was er een mooie opkomst. Op de 6 km werd Jesse Tolhoek (15 jaar) eerste in een razendsnelle tijd van 22:36. Bij de dames won de eveneens 15-jarige Dieke Bisschop van de Altena Road Runners met een grote voorsprong (29:05).

Op de 10 km was bij de heren Martijn van der Vis de snelste (34:24). De tweede plaats was voor Jeffrey Hazendonk (34:29) en de derde plaats voor Tim van Rooij (35:05). Bij de dames was Ciska Hensen wederom de snelste (38:05). De tweede plaats was voor Iris van Dalen (40:28) en als derde eindigde Debora Vos (40:44). Alle uitslagen van Rondje Almkerk zijn te vinden op www.uitslagen.nl.

Volgende wedstrijd

De volgende wedstrijd van het Altena Road Circuit is de Omloop van de Biesbosch op vrijdagavond 24 mei. Inschrijven kan via www.inschrijven.nl.