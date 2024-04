Danisha van Mourik uit Hank is Nederlands turnkampioen op vloer

HANK • Het NK-turnen voor de eerste tot en met de derde divisie vond afgelopen weekend plaats in Den Haag. Danisha van Mourik uit Hank wist zich op zaterdag in het overall klassement, de zogenaamde seizoen ranking, naar een knappe derde plaats te turnen bij de junioren in de eerste divisie.

Op zondag liet ze zien over veerkracht te beschikken door na een niet volgens plan geturnde balkfinale, wat haar een vierde plaats opleverde op het tien centimeter brede toestel, een perfecte vloeroefening te turnen. Van Mourik zette de hoogste moeilijkheidswaarde (4.9) neer en hield ook het hoogste cijfer 11.967 over en is op dit toestel dus de Nederlands kampioen.

Eind juni wordt het NK eredivisie gehouden in Ahoy’ Rotterdam. De beste turnsters van het NK in Den Haag konden zich kwalificeren om in Ahoy’ te mogen turnen tijdens de zogenaamde Ahoy’ Cup. De 17-jarige Danisha had zich op zaterdag al voor de meerkamp weten te kwalificeren en met haar gouden vloeroefening op zondag, heeft zij zich tevens rechtstreeks geplaatst voor de vloerfinale. Hier zal zij het opnemen tegen de senioren eerste en tweede divisie.