Eropuit met Koningsdag? Dit is er allemaal te doen in de gemeente Altena

ALTENA • De gemeente Altena kleurt zaterdag weer oranje tijdens Koningsdag. In vrijwel alle dorpen is er wel wat te beleven. Hieronder een overzicht van de activiteiten in Altena.

Wie leuke foto’s heeft van de festiviteiten kan deze insturen naar redactie.altena@kmp.nl.

Almkerk

Donderdag 25 april

19.30 uur: Buurtcompetitie. Net als vorig jaar gaan de buurten weer de strijd met elkaar aan om de eerste punten te verdienen voor de tentjesfeest 2026.

Vrijdag 26 april

17.00 uur: Preuvenement. Dit jaar is er weer een Preuvenement. Locatie is de tent op het evenemententerrein.

Zaterdag 27 april

09.00 uur: Vrijmarkt. Er is weer gelegenheid om je spullen van zolder te halen en te verkopen op de jaarlijkse vrijmarkt.

13.00 uur: Fietstocht.

13.30 uur: Kinderdisco.

14.00 uur: Prijsuitreiking fietsoptocht.

16.00 uur: Feestelijke afsluiting. De feestweek wordt feestelijk afgesloten met muziek, eten en hopelijk de zon.

21.45 uur: Laatste ronde.

Andel

Donderdag 25 april

20.00 uur: Tentbingo, in de feesttent bij de Romboutstoren, met spetterende hoofdprijs.

Vrijdag 26 april

20.30 uur: Tent = tent. Een avond, in de feesttent bij de Romboutstoren, om lekker bij te kletsen met iedereen die je vaak of minder vaak ziet of om een paar pasjes op de dansvloer te wagen. De muziek wordt verzorgd door DJ De Mok.

Zaterdag 27 april

08.30 uur: Dorpsontbijt in de feesttent.

10.00 uur: Aubade.

11.00 uur: Versierde fietsen parade (thema: Superhelden).

14.00 uur: Teambattle: ‘Ik Hou Van Holland’.

15.00 uur: Schuimparty en DJ Julian in the house.

16.00 uur: Barbecue.

Babyloniënbroek

Zaterdag 27 april

17.00 uur: Barbecue. Een uitgebreide dorps-barbecue aan de Broeksestraat 75.

19.00 uur: The Masked Singer. Een daverende zangshow door zes (nog) onbekende leden van Oranjevereniging Babyloniënbroek. Toegang is gratis.

Dussen

Zaterdag 27 april

Op Koningsdag zijn de activiteiten bij MFA De Dussenaar.

09.30 uur: Inschrijven versierde fietsen.

10.00 uur: Aubade.

10.15 uur: Versierde fietsoptocht (thema: Sprookjes).

11.15 uur: Niekies kindershow.

13.00 uur: Kleedjesmarkt.

14.30 uur: Seniorenmiddag met optreden van Troubadour Robert.

Drongelen

Zaterdag 27 april

10.30 uur: Kinderbingo in het dorpshuis.

13.00 uur: Versierde fietsoptocht (thema: 10 jaar op de troon).

14.00 uur: Attracties voor jong en oud.

‘s Avonds is er een feestavond in dorpshuis De Oude School.

Eethen

Zaterdag 27 april

14.00 uur: Inschrijven voor de fietstocht van ongeveer 29 kilometer, met mogelijke tussenstop in Kinderdijk.

14.00 uur: Spellen voor kinderen.

19.00 uur: Kinderdisco, gevolgd door een gezellige avond met muziek voor jong en oud door Robert Bloma.

Genderen

Zaterdag 27 april

10.00 uur: Aubade en vlag hijsen.

10.30 uur: Start versierde fietsenoptocht.

11.00 uur: Springkussen en schminken.

11.30 uur: Zeskamp voor de jeugd tot en met 15 jaar.

14.00 uur: Zeskamp voor de jeugd vanaf 16 jaar en ouder.

19.30 uur: Playbackshow in het dorpshuis.

Giessen-Rijswijk

Donderdag 25 april

19.00 uur: Darten en bierproeven.

Vrijdag 26 april

21.00 uur: Hollandse avond.

Zaterdag 27 april

09.30 uur: Aubade.

11.00 uur: Bombarie optocht.

13.00 uur: Vrijmarkt.

14.00 uur: Stoep tekenen.

15.00 uur: Goochelaar.

18.00 uur: Kinderdisco/schuimparty.

Hank

Zaterdag 27 april

08.00 uur: Vrijmarkt op het Kerkplein.

09.00 uur: Ophalen nummer voor versierde Fietsparade.

09.30 uur: Start versierde Fietsparade.

10.15 uur: Officiële opening Koningsdag.

11.00 uur: Koffiemoment voor 55-plussers.

12.00 uur: Einde vrijmarkt.

13.00 uur: Start zeepkistenrace.

16.00 uur: Optreden zanger Willem de Jong.

17.00 uur: Oranje + goud = Fout met Party disco P&P.

Meeuwen

Zaterdag 27 april

09.30 uur: Rijtuig versieren.

10.00 uur: Aubade.

10.15 uur: Optocht met versierde rijtuigen en koffie drinken voor 55-plussers.

19.30 uur: Pub Quiz.

Nieuwendijk

Zaterdag 27 april

09.00 uur: Vrijmarkt op het Tavenuplein.

21.00 uur: Feestavond in Xinix met onder andere coverband Arie.

Sleeuwijk

Vrijdag 26 april

20.30 uur: Oranjekroeg in de feesttent.

Zaterdag 27 april

08.00 uur: Reveille.

09.30 uur: Oranje (rommel)markt.

14.00 uur: Spelletjesmiddag.

Uitwijk-Waardhuizen

Zaterdag 27 april

08.00 uur: Vroege vlaggers.

14.00 uur: Fiets puzzeltocht voor kinderen, onder begeleiding van ouders/verzorgers.

16.00 uur: Koninklijke BBQ. Iedereen die zich heeft aangemeld is welkom op in de Hoogt te Uitwijk. De dag wordt afgesloten met een borrel.

Veen

Zaterdag 27 april

08.30 uur: Bombarieoptocht.

09.00 uur: Kleedjesmarkt.

09.00 uur: Ballonnenfee.

10.00 uur: Koffie met iets lekkers.

11.00 uur: Aubade.

13.00 uur: Start fietstocht en wandelpuzzeltocht.

13.30 uur: Start autopuzzeltocht.

14.30 uur: Sluiting inschrijven voor autopuzzeltocht.

17.00 uur: Tentje Witboomstraat open.

18.00 uur: Start van Carwash XL Zeepkistenrace.

Werkendam

Donderdag 25 april

Verschillende optredens in de feesttent:

21.00 uur: Noise Cartel.

22.00 uur: Stamppot.

23.00 uur: Arjon Oostrom.

00.00 uur: Ruthless.

Vrijdag 26 april

09.00 uur: Fietsen en skelters versieren op de kinderboerderij.

14.30 uur: Familiebingo.

Verschillende optredens in de feesttent:

21.00 uur: DJ Jerome.

23.30 uur: Lawineboys.

00.00 uur: Dansado en de feestmeester.

Zaterdag 27 april

10.30 uur: Versierde fiets- en skelteroptocht vanaf Werkina.

11.00 uur: Vlag hijsen bij D’Altenaer.

11.15 uur: Muzikale tussenstop bij Goezate.

11.30 uur: Einde optocht op kermisterrein.

14.00 uur: Start kindermiddag met diverse activiteiten.

14.30 uur: Prijsuitreiking fiets- en skelteroptocht.

15.30 uur: Fenna Ramos.

16.00 uur: Meet & Greet.

Verschillende optredens in de feesttent:

21.00 uur: DJ Coenio.

23.00 uur: Django Wagner.

23.30 uur: DJ Coenio.

00.00 uur: René Karst.

00.30 uur: DJ Coenio.

Wijk en Aalburg

Zaterdag 27 april

Bij Maaswaarden:

08.30 uur: Koningsontbijt

10.00 uur: Aubade met medewerking van Brassband Oefening & Uitspanning. Aansluitend staat er oranjebitter klaar.

11.00 uur: Start bombarie-optocht met versierde fietsen, karren, skelters etc.

Op het Marktplein:

13.00 uur: Inschrijven en start van auto- fietspuzzeltocht. Dit kan tot 14.00 uur.

13.00 uur: Oranjefestijn tot 17.00 uur voor jong en oud, met spelletjes en gezellige muziek.

Bij Engelsestoof 1:

09.30 uur: Kleedjesmarkt, boeken, planten, kaarten, tweedehands kleding, rommelmarkt, serveerplanken etc. Er is ook koffie met taart, of friet met een snack. De Oranjemarkt duurt tot 13.30 uur.

Woudrichem

Zaterdag 27 april

09.30 uur: Neem een versierde fiets mee naar het schoolplein van het Ravelijn en win een leuke prijs.

10.00 uur: Koningsspelen voor kinderen op ‘t Rond. Bijvoorbeeld stokvangen, spijkerslaan, hinkelen, stelt-, blik- of zaklopen, spijkerpoepen, blikgooien, ringwerpen, eierenrace en nog veel meer. Er is ook een springkussen aanwezig. De Koningsspelen duren tot 13.00 uur.