69 extra woningen in Andel: bouw laatste fase nieuwbouwproject Bronkhorst in 2025

11 minuten geleden

Nieuws 66 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ANDEL • De gemeenteraad van Altena heeft dinsdag het bestemmingsplan voor fase 3 van het nieuwbouwproject Bronkhorst vastgesteld. Dit maakt de bouw mogelijk van een gevarieerd aanbod van 69 extra woningen in Andel. Vanwege de grote vraag naar woningen wordt dit eerder gerealiseerd dan oorspronkelijk gepland was.

Waar fase 1 is afgerond en fase 2 volop in ontwikkeling is, komt ook de laatste fase van het nieuwbouwproject Bronkhorst in Andel dichterbij. In totaal omvat het project 230 huur- en koopwoningen in verschillende prijsklassen.

Bouw start in 2025

Fase 3 bestaat uit 69 woningen, waaronder sociale huurappartementen, rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande woningen en levensloopbestendige woningen. Na de zomer van 2024 wordt gestart met het voorbereiden van de bouwgrond. Medio 2025 kan vervolgens met de bouw worden begonnen.

Fase versneld in gang gezet

“Eigenlijk zouden we in 2026 starten met de voorbereiding, maar vanwege de grote woningbehoefte hebben we fase 3 versneld in gang gezet. De raad ging gisteren unaniem akkoord en daar ben ik heel blij mee”, laat wethouder Shah Sheikkariem weten. “Ook met de feedback van omwonenden op het plan. Die feedback hebben we waar mogelijk een plek gegeven.”

“De vraag naar woningen in Altena is onverminderd groot”, ziet wethouder Hans Tanis. “Dat we nu sneller dan verwacht tot een gevarieerd aanbod van woningen komen, is een mooie ontwikkeling. Door het gevarieerde aanbod krijgen verschillende doelgroepen de kans, ook starters. Daar ben ik heel blij mee, we houden hen graag in onze gemeente.”