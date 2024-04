Grote brand legt woonhuis in Dussen in as: bewoners en hond ongedeerd

DUSSEN • In een woonhuis aan de Muilkerk in Dussen is woensdagavond een brand uitgebroken. Het huis had een rieten dak, dat snel door de vlammen werd gegrepen. Dankzij een tijdig brandalarm zijn de bewoners en hun hond ongedeerd gebleven.

De brand lijkt veroorzaakt te zijn door kortsluiting. De schade aan het huis is aanzienlijk en het is onzeker of de bewoners ooit kunnen terugkeren. Verschillende dorpsbewoners hebben de bewoners slaapplaatsen aangeboden.

De brandweer rukte uit met twee tankautospuiten en een hoogwerker. Ook de vrijwillige brandweer van Dussen en korpsen uit omliggende plaatsen zoals Oosterhout en Hank waren ter plaatse.