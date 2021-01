CDA en VVD over Waalwijkse windmolenplannen: ‘Niet alleen de lasten, maar ook de lusten’

ALTENA • De gemeente Waalwijk moet de inwoners van de dorpen aan de overzijde van de Bergsche Maas meer betrekken bij haar windmolenplannen.

Dat schrijven CDA’ers Arno Bouman en Gerard Vos en VVD’er Pim Boumen in de een brief aan de Waalwijkse gemeenteraad.

Die geeft deze maand een klap op de zogenoemde kadernota Grootschalige Opwek Duurzame Energie en daarin zijn bijvoorbeeld ook plannen voor windmolens in de gebieden Haven 8 in Waalwijk en de Overdiepse Polder bij Waspik opgenomen.

Daarin wordt nu te weinig rekening gehouden met de belangen van de inwoners van Drongelen en ook Dussen, vinden CDA en VVD in Altena.

De criteria voor de afstanden die de molens moeten behouden tot de bewoonde wereld zijn in deze versie van de kadernota bijvoorbeeld geschrapt, vertelt Arno Bouman.

Houvast

“In de gemeente Heusden geldt 750 meter, in Den Bosch 1000 meter. Waalwijk heeft de afstand uit het stuk gehaald, want die 750 meter is misschien wel helemaal niet de juiste afstand. Maar het biedt wél houvast voor de mensen in Waalwijk en Altena. Als je geen afstand opneemt, zouden windmolens ook op 300 meter van een dorp kunnen komen.”

Met name voor de bewoners van Drongelen komen de plannen voor Haven 8 wel erg dichtbij. Voor Dussenaren is dat afhankelijk van hoe de windmolens in de Overdiepse Polder gepositioneerd worden.

Opbrengsten

Tegelijkertijd stellen de politici uit Altena dat de inwoners van Drongelen te weinig betrokken worden bij het proces. Ze zouden bovendien aanspraak moeten maken op 50 procent van de opbrengst van de windmolens, net als de inwoners van de gemeente Waalwijk.

“Dus niet alleen de lasten, maar ook de lusten”, vindt Bouman.

Donderdag 14 januari buigt de Waalwijkse gemeenteraad zich voor het eerst over de kadernota voor de grootschalige opwek van duurzame energie.

Petitie

Tot die tijd kunnen mensen ook nog een petitie tegen Waalwijkse windmolens te dicht bij de bebouwde kom ondertekenen. De petitie, opgestart door Energie Gezond Waalwijk, heeft inmiddels meer dan 1400 handtekeningen.

Bouman verwacht dat de kadernota uiteindelijk wel aangenomen zal worden. “Maar ik hoop dat verschillende Waalwijkse raadsfracties met een aantal aanpassingen zullen komen om ook de belangen van de inwoners van Altena te borgen.”