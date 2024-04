Goede opmaat voor Olympische Spelen: Raïsa Schoon uit Werkendam wint zilver in Mexico

WERKENDAM/TEPIC • Raïsa Schoon uit Werkendam heeft samen met haar partner Katja Stam een zilveren medaille gewonnen. Tijdens het Elite-16 toernooi in Tepic (Mexico) wisten ze een groot deel van de wereldtop te verslaan. In de finale verloren ze nipt van het Zwitserse duo Tanja Hüberli/Nina Brunner met 19-17 in de derde set.

De krachtsverhoudingen richting de Olympische Spelen van Parijs, komende zomer, worden langzaam maar zeker duidelijk. Met deze tweede plaats laten Raïsa en Katja niet alleen sportief hun visitekaartje achter, maar tonen ze ook hun ambitie om een zo goed mogelijke positie op de plaatsingslijst van de Spelen te verwerven.

Toernooi in Brazilië

Over twee weken nemen ze deel aan een ander Elite-16 toernooi, dit keer in Brasilia, de hoofdstad van Brazilië. In de tussentijd verblijven ze in dit Zuid-Amerikaanse land om te trainen.