Op zoek naar woning in Altena met groen energielabel? Kans om te slagen is best groot

ALTENA • Voor wie op zoek is naar een woning in Altena met een groen energielabel, is de kans om te slagen best groot. Een groen energielabel is C of hoger. Van alle woningen in de gemeente heeft 76,5 procent, oftewel 9875 woningen, een groen energielabel.

Dit blijkt uit data van de Regionale Klimaatmonitor. Van de 9875 woningen met een groen energielabel hebben 4325 huizen zelfs energielabel A(++++). Dit is ruim 33 procent van alle huizen in Altena.

Er zijn ook 1225 woningen (9,5 procent) met een rood energielabel, F of G, in de gemeente.

Hoe wordt het energielabel bepaald?

Om te bepalen welk energielabel een woning krijgt, wordt berekend hoeveel kilowattuur (kWh) energie er op jaarbasis nodig is per vierkante meter woonoppervlakte. Hoe minder energie een woning gebruikt, hoe beter het energielabel.

Niet geheel verrassend is het feit dat in gemeenten waar relatief veel nieuwbouw heeft plaatsgevonden, de meeste woningen met een groen energielabel te vinden zijn.

Verbeterslag nog wel mogelijk

Vergeleken met andere gemeenten in Noord-Brabant valt er voor Altena nog wel een kleine verbeterslag te maken wat betreft het percentage woningen met een groen energielabel. De meeste gemeenten in Noord-Brabant scoren nog beter.