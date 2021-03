Jongeren brengen lente in Goezate Werkendam

Elke oudere was gekoppeld aan één jongere. De jongeren droegen mondkapjes. (Foto: Jolieke Verheij)

WERKENDAM • Een groepje jongeren van Hart en Hand voor ouderen heeft vorige week de bewoners van Goezate in Werkendam geholpen bij het maken van een bloemstukje.

Het was ruim een jaar geleden dat de jongeren direct contact hadden met de ouderen. Een groep van vijftien jongeren verspreidde zich over het hele gebouw.

Elke oudere die een bloemstukje wilde maken, kreeg gezelschap van één jongere.

Hygiëne en afstand

“Natuurlijk moesten we nog steeds op de hygiëne en de afstand letten, maar ondanks deze beperkingen konden wij toch even fijn contact hebben met ónze ouderen, zo mogen we ze toch wel noemen”, aldus de commissie. Wendelina den Braven van Flower Power zorgde voor alle materialen die nodig waren om mooie stukjes te creëren.

In de middag zijn een aantal bewoners al bezig geweest met het maken van een bloemstukje met behulp van enkele vrijwilligers.

Een aantal werken geleden zijn de jongeren ook in actie gekomen voor de ouderen van Goezate. Toen werden er meerdere taarten gebakken door verschillende mensen. Voor iedere bewoner was er een zelfgebakken stukje taart of cake.