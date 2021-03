Hart en Hand voor Ouderen brengt lekkers naar Werkendamse ouderen

WERKENDAM • Hart en Hand voor Ouderen blijft niet stilzitten. Ondanks de coronabeperkingen hebben zij voor de ouderen in Goezate in Werkendam weer een activiteit kunnen organiseren. De bewoners van het verzorgingshuis zijn verwend met een stukje taart of cake.

Een groepje (jonge) mensen heeft zich ingezet door een taart of cake te bakken voor de ouderen. Deze baksels konden vrijdagavond ingeleverd worden bij de ingang van het verzorgingshuis.

Een klein groepje jongeren kon dit lekkers uitdelen in Goezate.

Jammer

“Natuurlijk is het jammer dat we de ouderen niet persoonlijk kunnen ontmoeten”, zegt de commissie.

Er kan in deze periode geen avond georganiseerd worden met een grote groep jongeren, zoals gewoonlijk. “We kijken naar wat wél mogelijk is en gebruiken onze creativiteit om er toch voor de ouderen te zijn.”

Positief

De reacties van de ouderen waren positief. Dat er aan hen gedacht wordt, doet goed.

Hart en Hand voor Ouderen blijft zich op de achtergrond inzetten voor de ouderen. De commissie blijft brainstormen over mooie initiatieven.

Bloemstukjes

Op 24 maart hoopt een groepje jongeren te helpen bij het maken van bloemstukjes met de bewoners van Goezate.

Tips en ideeën zijn altijd welkom. Mailen kan naar: hartenhandvoorouderen@outlook.com.