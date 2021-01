Werkendammer Mari Vos na overval: ‘Je kan er met je verstand niet bij’

WERKENDAM • Mari Vos uit Werkendam kreeg in de nacht van vrijdag 8 op zaterdag 9 januari de schrik van zijn leven, toen plotseling een overvaller in zijn slaapkamer stond. “Hij wilde me doodslaan voor m’n auto.”

De stem van Mari - in Werkendam beter bekend als ‘Maar’ - Vos gaat in de felste stand als hij de gebeurtenissen van die vrijdagnacht nog eens uit de doeken doet.

Het is rond 3:00 uur, als hij wakker wordt en merkt dat er een vreemde man in zijn slaapkamer staat. Hij was via de achterkant de woning binnengekomen door een deur te vernielen, aldus de politie.

“Opeens staat ‘ie in je slaapkamer en word je bedreigd met een moker. Hij wilde m’n autosleutels, maar dat dacht ik toch even niet.” Maar heeft een Subaru Impreza - ‘zo’n snelle’ - op de oprit staan. En daar kwam de overvaller ‘voor op de koffie’, zoals de Werkendammer het cynisch zegt, maar dat stond hij uiteraard niet toe.

Hoofdwond

Vervolgens ontstond een schermutseling en daarbij vloog de moker rakelings langs het gezicht van Maar. Daardoor liep hij een hoofdwond op. “Het was een klein sneetje, kort bij m’n slaap, maar ik slik bloedverdunners, dus het bloed spoot eruit.”

Toen de overvaller probeerde te vluchten, ging hij er nog achteraan en wist hij op de weg naar beneden nog een paar keer op hem in te trappen, maar Maar heeft de inbreker vanwege zijn verwondingen uiteindelijk moeten laten gaan. “Anders was ik zelf onder zeil gegaan.”

Zijn buren waren ondertussen wakker geworden van het lawaai. “Ze hebben een sleutel, maar mijn buurman durfde niet naar binnen, uit angst dat de overvaller misschien een mes of een pistool bij zich zou hebben. Anders hadden we ‘m waarschijnlijk gelijk kunnen pakken.”

Die zaterdagmiddag werd de 37-jarige Tilburger alsnog aangehouden door de politie. Dat gebeurde nota ben op de Vissersdijk in Werkendam. De man zou zich daar volgens de politie ‘verdacht’ hebben gedragen.

Handdoeken vol bloed

Maar zelf moest ‘s nachts met de ambulance mee naar het ziekenhuis om zijn hoofdwond te laten hechten - ‘Ik had zes handdoeken vol met bloed in de badkamer liggen’ - en kon bij thuiskomst direct door naar het politiebureau.

Donderdag wordt de TIlburger verhoord en Maar gaat aangifte doen voor poging tot doodslag. “Want het is gewoon een levensbedreiging. Hij wilde me doodslaan voor m’n auto, zo is het gewoon. Misschien deed ‘ie het wel op bestelling, je weet het niet. Maar je kan er met je verstand niet bij dat zulke dingen gebeuren.”

Steun

De Werkendammer zit als gevolg van de overval voorlopig nog in de Ziektewet. Van zijn werkgever Hakkers in Werkendam krijgt hij alle steun, vertelt hij. “Ze gunnen me de rust en ze hebben ook hulp aangeboden, mocht ik dat nodig hebben. Daar ben ik dankbaar voor.”

Zijn nachtrust heeft Maar alweer terug. “Ik slaap goed, heb verder nergens last van. Ik heb geen trauma, of zo. Je moet verder, hè.”