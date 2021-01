Werkendammer raakt gewond bij woningoverval

WERKENDAM • Een bewoner van een woning aan de Wilgenlaan in Werkendam is vrijdagnacht gewond geraakt bij een woningoverval.

Hij werd met een onbekend voorwerp geslagen door de overvaller en is daarna met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Rond 3:10 uur heeft werd de Werkendammer wakker, toen de overvaller in zijn slaapkamer stond. Hij schreeuwde om de autosleutels, zo meldt een buurtbewoner.

Vervolgens is de overvaller te voet gevlucht. De politie onderzoekt de zaak. Het is nog onduidelijk of er ook daadwerkelijk iets is buitgemaakt.