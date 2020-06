Het Verlaat en d'Uylenborch in beeld als locatie voor nieuwe brede school Almkerk

ALMKERK • In de zoektocht naar een nieuwe locatie voor de nieuwe brede school in Almkerk richt de gemeente Altena haar blik nu op sport- en zalencentrum Het Verlaat en basisschool d'Uylenborch plus het daar tegenover liggende evenemententerrein.

Naar deze twee locaties wordt een onderzoek gestart. In het najaar moet de voorkeurslocatie bekend zijn en wordt de gemeenteraad geïnformeerd.

De voorlopige plus- en minpunten van Het Verlaat of d'Uylenborch zijn vastgelegd in een zogenoemde startnotitie, die via de website van de gemeente te lezen is.

Het Verlaat

Daarin staat dat Het Verlaat in eerste instantie de voorkeur heeft. Het gebouw heeft al veel maatschappelijke functies en de locatie van d'Uylenborch zou mogelijk geschikter zijn voor woningbouw.

Daarnaast gaat een aantal functies uit Het Verlaat al naar de brede school, zoals kinderopvang, bso en logopedie. De sportzaal en de kleedkamers zijn bovendien aan renovatie toe.

d'Uylenborch

Voor d'Uylenborch geldt dat er op deze plek al een school staat en dat er geen tijdelijk onderdak voor de sport- en gymactiviteiten gezocht hoeft te worden. Dat de nieuwe brede school middenin een woonwijk komt is een aandachtspunt, evenals een nieuwe locatie voor het evenemententerrein.

Om te komen tot een voorkeurslocatie wordt onder andere gekeken naar de inpassing op de locatie, de snelheid van het realiseren en de kosten en de herontwikkelingsmogelijkheden van de achterblijvende locaties, aldus de gemeente.

Bij onderzoek naar de locatie d’Uylenborch hoort ook het aandragen van opties voor een nieuwe locatie voor het evenemententerrein.

Steun

De betrokken scholen, de exploitant van ’t Verlaat en de dorpsraad van Almkerk zijn actief aangehaakt bij de plannen en denken mee. De plannen voor onderzoek naar beide locaties zijn met hen besproken en kunnen rekenen op steun van de betrokken partijen, zo laat de gemeente weten.

Ook voor omwonenden en andere betrokkenen is er de mogelijkheid te reageren.

Geen nieuwe tennisbaan

Burgemeester en wethouders van Altena besloten in maart geen nieuwe tennisbaan aan te leggen in Almkerk. Dat betekende ook dat gekeken moest worden naar een andere locatie voor de brede school. Voor de realisatie van de brede school in Almkerk moest volgens het oorspronkelijke plan de tennisvereniging verplaatst worden.

“De teleurstelling bij alle partijen was groot toen de eerder beoogde locatie op de plek van de tennisvereniging niet doorging", zegt wethouder Peter van der Ven.

Meer mogelijkheden

"We willen nu gezamenlijk met nieuwe energie doorpakken en twee nieuwe locaties onderzoeken. De locaties bieden wellicht meer mogelijkheden. Zo nemen we in het onderzoek bij Het Verlaat de optie mee om naast de brede school ook een sportaccommodatie en dorpshuisfunctie in het nieuwe gebouw onder te brengen."