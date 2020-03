College: 'Nieuwe locatie brede school Almkerk'

ALMKERK • Burgemeester en wethouders van Altena hebben dinsdag besloten geen nieuwe tennisbaan aan te leggen in Almkerk. Dat betekent ook dat gekeken moet worden naar een andere locatie voor de brede school.

Voor de realisatie van de brede school in Almkerk moest de tennisvereniging verplaatst worden. De kosten voor verplaatsing bleken erg hoog. De gemeente vindt het niet verantwoord om meer dan 1 miljoen euro uit te geven voor een tijdelijk tennispark.

Kapitaalvernietiging

Voor de dorpsvisie Almkerk wordt namelijk al verplaatsing van de sportvoorzieningen naar een nieuw sportpark onderzocht. Een tijdelijk tennispark aanleggen vindt de gemeente bij deze ontwikkeling kapitaalvernietiging.

Nu de tennisbaan niet verplaatst wordt, kijkt de gemeente naar een andere locatie voor de brede school.

Wethouder Peter van der Ven: "Almkerk leeft al lange tijd met de vraag hoe het nou zit met de verplaatsing van de tennis en het tijdelijke onderkomen van De Almgaard. Wij betreuren het dat we na maanden overleggen niet tot een oplossing zijn gekomen waarin alle partijen zich konden vinden. Wij begrijpen dat dit voor de partners van de brede school erg vervelend is. Zij hebben al veel energie gestoken in de voorbereidingen. We gaan zo snel mogelijk een locatieonderzoek starten."