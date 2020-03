Teleurstelling over uitstel brede school Almkerk: 'We zitten nog jaren in dit gebouw'

ALMKERK • Altena gaat geen nieuw tennispark aanleggen in Almkerk. Dat betekent dat een nieuwe locatie voor de brede school gezocht moet worden.

Voor de realisatie van de brede school in Almkerk moest de tennisvereniging verplaatst worden, maar de kosten voor verplaatsing vindt het college van burgemeester en wethouders 'erg hoog'. "De gemeente vindt het niet verantwoord om meer dan 1 miljoen euro uit te geven voor een tijdelijk tennispark", zo liet het college afgelopen week weten.

Vanuit de dorpsvisie voor Almkerk wordt bovendien al onderzoek gedaan naar de clustering van de sportvoorzieningen in het dorp op één nieuw sportpark. Een tijdelijk tennispark aanleggen vindt de gemeente in die zin 'kapitaalvernietiging'. Aan het einde van dit jaar zou gestart worden met de sloopwerkzaamheden en de bouw van de nieuwe brede school in Almkerk, maar dat wordt dus later.

Betreuren

"Wij betreuren het dat we na maanden overleggen niet tot een oplossing zijn gekomen waarin alle partijen zich konden vinden", zegt verantwoordelijk wethouder Peter van der Ven. "Wij begrijpen dat dit voor de partners van de brede school erg vervelend is. Zij hebben al veel energie gestoken in de voorbereidingen. We gaan zo snel mogelijk een locatieonderzoek starten."

Wendy van Ooijen, directeur van basisschool d'Uylenborch, is een van die partners en was naar eigen zeggen 'enigszins verrast' door het collegebesluit. Daarnaast is ze teleurgesteld. "Wij zitten al jaren te wachten op een nieuwe school en we hebben het ook het hardste nodig, als je naar het huidige gebouw kijkt."

In 1968 werd aan de De Borchgravestraat de eerste steen gelegd en anno 2020 kampt d'Uylenborch met lekkages, kapotte zonweringen en een plat dak, waardoor het zomers erg warm wordt in de lokalen. Investeringen om deze gebreken aan te pakken werden steeds uitgesteld, vertelt de directeur.

Uitzingen

"We zeggen steeds: 'We zingen het wel uit, want we gaan toch naar een nieuwe school', maar zoals het er nu naar uit ziet zitten we nog jaren in dit gebouw." De grootste zorg voor Van Ooijen is hoe ze voorlopig verder moet met het huidige gebouw en hoe ze de omstandigheden voor de leerlingen 'optimaal' houdt.

Over de aanpak van de gebreken valt te praten, verzekerde de wethouder haar vorige week nog. Verder is het vooral afwachten of een nieuwe locatie voor de brede school gevonden kan worden. "Het maakt mij niet uit waar die school komt, áls 'ie er maar komt", zegt Van Ooijen.

Ondertussen zit ook de politiek in de wachtkamer. CDA-raadslid Tineke Zaal vroeg Van der Ven vorige maand in de raadszaal nog naar het verloop van de zoektocht naar een nieuwe locatie voor de tennissers en wil met de wethouder om tafel over het besluit om een andere plek voor de brede school te zoeken. "Ik ben teleurgesteld, want de bouw van de brede school loopt nu nog meer vertraging op", stelt ze.

Coronacrisis

De CDA-fractie wil de brief die Van der Ven naar de gemeenteraad stuurde dan ook graag op de raadsagenda, 'maar dan wel zodra de mogelijkheid zich voordoet', benadrukt Zaal. Ze wijst op de coronacrisis, waardoor bijvoorbeeld ook de gemeenteraad de komende weken in een beperkte samenstelling bij elkaar komt en in aangepaste vorm vergadert. "Er spelen nu urgentere zaken, laten we dat eerst afwachten. De vraag is wat je als fractie nu wel en wat je niet kan doen, maar dat geldt deze dagen voor alles en iedereen in de samenleving. Het is een uitzonderlijke situatie."

Zaal ziet dezelfde houding bij de inwoners van Almkerk. "De mensen die ik spreek zijn teleurgesteld, maar nuanceren het ook wel. Ze hebben essentiëlere dingen aan hun hoofd. Maar dat dit een vervolg krijgt, staat vast."

Dat is ook de insteek van de dorpsraad van Almkerk. "We willen heel snel met de gemeente om tafel, zodat het uitstel van zo kort mogelijke duur is", zegt secretaris Kees Noorloos. "Je bent zo weer een paar jaar verder."

Ook hij vindt het 'spijtig' dat de brede school achter Het Verlaat niet door kan gaan en dat de bouw van de nieuwe school vertraging oploopt. "Zeker voor d'Uylenborch, dat gebouw is helemaal op. We wachten het verder af. Ik neem aan dat de gemeente gaat bekijken hoe het nu verder moet."

Tom Oostra