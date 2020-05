SLEEUWIJK • In aanwezigheid van de bewoners en wethouder Paula Jorritsma zijn zaterdag bij Het Merwedehuis in Sleeuwijk de allereerste zwaaisteen van Altena aangebracht.

Later op de ochtend kwam ook bij De Bijtelshof een zwaaisteen.

De zwaaisteen is een initiatief om eenzaamheid onder de aandacht te brengen. Mensen die behoefte hebben aan een gezellig moment en contact met anderen, kunnen zich opgeven voor een zwaaisteen.

Zwaaiende hand

Vervolgens wordt een tegel voor hun huis omgetoverd in een zwaaisteen: een steen met een afbeelding van een zwaaiende hand.

Een speciale werkgroep is de afgelopen twee maanden bezig geweest om de zwaaistenen ook naar Altena te halen.

"We hopen dat dit het begin zal zijn van nog véél meer zwaaistenen in Altena en dus ook meer verbinding tussen mensen, juist ook in deze coronatijd", laat Arian Schouten namens de werkgroep weten.