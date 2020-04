Zwaaistenen nodigen Altena uit meer te zwaaien

ALTENA • Speciale stoeptegels moeten ervoor zorgen dat de inwoners van Altena meer naar elkaar zwaaien. Een speciale werkgroep zet zich in voor dit 'zwaaien voor een glimlach'.

Nog voor de uitbraak van het coronavirus ontstond het initiatief in Altena om iets met de zwaaistenen te gaan doen. Dit initiatief, zwaaien voor een glimlach, heeft als doel mensen vaker naar elkaar te laten zwaaien.

In contact met elkaar

"Zeker in deze periode van sociale afstand is het een mooi middel om met elkaar in contact te komen", laten Arian Schouten, Joanne Vink, Leen Paans en Fenneke Snippe van de speciaal opgericht werkgroep weten. "Daarom willen we graag juist nu aan de slag gaan om zwaaistenen mogelijk te maken."

Een zwaaisteen is een stoeptegel met een vrolijke zwaaihand, die voorbijgangers uitnodigt om naar elkaar te zwaaien. Deze stenen zijn te vinden bij mensen voor het huis, maar bijvoorbeeld ook bij zorginstellingen.

Glimlach

Zwaaien levert een glimlach op, stellen de initiatiefnemers.

"Uit onderzoekt blijkt zelfs dat er een positief stofje vrijkomt in je hersenen wanneer je glimlacht. Reuze gezond dus, dat zwaaien. Mensen met een zwaaisteen voor het huis geven aan vaker te glimlachen, vaker momenten van gezelligheid te ervaren en ze hebben vaker een vorm van contact met mensen van buiten. Dit alles geeft hen het gevoel deel uit te maken van het sociale gebeuren."

Mensen die interesse hebben in een zwaaisteen voor hun huis of die iemand kennen die hier heel vrolijk van wordt, kunnen een mail sturen naar zwaaisteenaltena@gmail.com.