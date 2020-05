Verder onderzoek naar nieuwe locatie Aldi Werkendam

WERKENDAM • Wethouder Peter van der Ven gaat de nieuwe locatie van supermarkt Aldi in Werkendam nog eens tegen het licht houden.

Hij zegde dinsdagavond de gemeenteraad een verdiepend onderzoek naar de mogelijke locaties toe.

Overigens betekent dat volgens de wethouder niet dat meteen de eerste keus van het college heroverwogen wordt.

“Het moet een open proces zijn en niet alleen het snel afronden van een dossier uit de oude gemeente Werkendam”, zei Van der Ven in antwoord op vragen van Arjan Versluis van de SGP.

Werkina

Het college heeft voor de verhuizing van de Aldi vanaf de Floreffestraat in principe zijn oog laten vallen op de Werkina, maar ook de huidige locatie van de ijsbaan is volgens Van der Ven nadrukkelijk in beeld geweest, net als de andere kant van de Lange Wiep, waar naar verwachting in het voorjaar van 2022 de eerste paal voor een nieuwe woonwijk de grond in gaat.

De ijsbaan heeft bovendien de voorkeur van omwonenden van de Werkina, die door de mogelijke komst van de Aldi met name vrezen voor meer verkeersoverlast in hun buurt. Volgens de wethouder zouden aspecten als watercompensatie en parkeerdruk hier echter beter in te passen zijn dan aan de Lange Wiep.

Uit eerder onderzoek is bovendien gebleken dat de verplaatsing van de supermarkt naar de ijsbaan ‘onhaalbaar’ is, aldus de wethouder, al zou hij dat term later nog wat nuanceren.

Dijkgraaf den Dekkerweg

CDA’er Arno Bouman vroeg dinsdagavond om in het nieuwe onderzoek ook te onderzoeken of de Aldi verplaatst kan worden naar de entree van Werkendam, bij de rotonde op de Dijkgraaf den Dekkerweg. Ook Pauline van den Tol van Burgerstem Altena liet een lichte voorkeur voor die plek doorschemeren.

Van der Ven vindt het een goed idee om deze vierde variant nader te bekijken, maar plaatste dinsdagavond wel enkele kanttekeningen. Niet alleen de aankoop van de grond bij de rotonde is een punt van aandacht, ook de provincie ziet die locatie niet zitten. “Het buitengebied is not done”, aldus de wethouder.

Peter IJzerman, projectontwikkelaar bij Aldi Vastgoed, sprak dinsdag in via een videoverbinding en zei dat hij het ‘fantastisch’ zou vinden om links van de rotonde een winkel neer te zetten.

Toplocatie

“Dat is een toplocatie, maar daar krijgen we geen toestemming voor. De Werkina is zeker een tweede toplocatie. Goed bereikbaar en op een zichtlocatie. De Aldi is toch een winkel, die gedijt bij goede bereikbaarheid. De locatie van de ijsbaan vind ik minder.”

Hij wees erop dat Aldi samen met de voormalige gemeente Werkendam en later met de gemeente Altena uiteindelijk tot de keuze voor de Werkina is gekomen.

In december werd het voorstel tijdens een drukbezochte avond in De Crosser voorgelegd aan omwonenden, waarop werd besloten om door te gaan met locatie Werkina en tegelijkertijd het verzoek aan Aldi om zoveel mogelijk aan de opmerkingen van de inwoners van Werkendam tegemoet te komen.

Niet naast de deur

“We kijken nu of we het plan kunnen aanpassen, zodat het voor iedereen acceptabel is”, aldus IJzerman, die daarbij zoveel mogelijk rekening wil houden met de opmerkingen van omwonenden. Maar: “Iedereen in Nederland wil een supermarkt, maar niemand wil er eentje naast de deur.”

Namens de omwonenden plaatste inspreker Alexander Visser zijn vraagtekens bij deze zogenoemde omgevingsdialoog.

“Wij moesten de plannen vernemen via de media. Voor vertrouwen in de gemeente is transparantie een noodzakelijk voorwaarde”, liet hij de gemeenteraad, eveneens via een videoverbinding, weten.

30 gezinnen spreken zich volgens Visser uit tegen de komst van de Aldi naar de Werkina. “Genoeg is genoeg. Het is hier al vol.”

Tom Oostra