Omwonenden Werkina: 'Verplaats Aldi naar locatie ijsbaan'

WERKENDAM • Bewoners en omwonenden van de Werkina en de Graaf van Hornelaan in Werkendam zien helemaal niets in het voornemen van het college om supermarkt Aldi te verhuizen naar de rand van het dorp.

Supermarkt Aldi mag van het college van B&W van de Floreffestraat naar de Werkina in Werkendam verhuizen. "Rondom het parkeerterrein en grasveld is al diverse keren discussie gevoerd", schrijven de omwonenden in een brief aan de gemeenteraad.

"Het bouwen van een skatebaan, een jop en nu willen we dit stukje natuur aan de rand van ons dorp opofferen voor het verplaatsen van de Aldi." Ze vrezen niet alleen voor de 'vernietiging van een stukje flora en fauna', de bezwaarmakers wijzen ook op de overlast en onveilige situaties als gevolg van de 'forse toename van verkeersbewegingen' en zwaar vrachtverkeer.

Genoeg

"Is genoeg niet genoeg?", vragen ze zich af. En: "Waarom luistert de gemeente niet naar omwonenden? Dit is niet de eerste keer dat zij protesteren tegen de uitbreiding van de activiteiten aan de Werkina."

De briefschrijvers komen dan ook met een alternatief. Wat hen betreft kan de Aldi naar de huidige locatie van ijsbaan aan de Lange Wiep verhuizen. De ijsbaan kan dan verplaatst worden naar de Werkina. Door klimaatverandering en de wind op de huidige locatie kan aan de Lange Wiep 'bijna nooit' geschaatst worden, dus zien de omwonenden de Werkina als betere en gezelligere locatie.

Uitbreiding

Tegelijkertijd past een supermarkt aan de Lange Wiep beter bij de geplande uitbreiding van Werkendam en een ander voordeel is dat zwaar vrachtverkeer niet meer door Werkendam hoeft te rijden, zo staat verder in de brief te lezen. "De Werkina blijft zo groen en behoudt de status als verzamelplaats voor allerlei leuke activiteiten."

Raadslid Pauline van den Tol van Burgerstem Altena heeft het verzoek gedaan om de brief te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering. Het presidium bekijkt nu of en wanneer dit onderwerp op de agenda van de raad komt.