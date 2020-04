Eerste paal nieuwe Werkendamse woonwijk gepland in 2022

WERKENDAM • De eerste paal van 150 nieuwe woningen ten zuidoosten van het complex van Kozakken Boys in Werkendam gaat naar verwachting in het voorjaar van 2022 de grond in.

Het college vraagt de gemeenteraad in te stemmen met de grondexploitatie. Het raadsvoorstel staat op dinsdag 21 april op de agenda van de gemeenteraad. Als de politiek akkoord gaat, kan begonnen worden met het voorbelasten van het terrein, zodat het na de zomer van 2021 bouwrijp gemaakt kan worden.

In eerste instantie gaat het om 150 woningen. Uiteindelijk moeten in de nieuwe woonwijk minimaal 300 huizen komen. Tot 2027 moeten in totaal ongeveer 400 woningen gebouwd worden in Werkendam, blijkt uit bevolkingsprognoses en groeicijfers.

"De realisatie van deze nieuwe wijk is dus een waardevolle uitbreiding", zegt wethouder Hans Tanis.

Groen en duurzaam

"Er ligt nu een goed plan voor een mooie groene en duurzame woonwijk met veel variatie aan woningen. Hier ben ik erg blij mee. Er wordt al lang gesproken over de uitbreiding van Werkendam. Dat kunnen we nu binnen afzienbare tijd realiseren."

Door de raad van de voormalige gemeente Werkendam is het bestemmingsplan voor fase 1 al vastgesteld. Hier zijn ook afspraken gemaakt over de type woningen. De nieuwe wijk krijgt socialehuurwoningen, rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrije kavels voor vrijstaande woningen, die allemaal gasloos worden gerealiseerd.

De gemeente Altena en ontwikkelaars Van Wanrooij Projectontwikkeling en Jansen Bouwontwikkeling organiseren later in het traject een bewonersavond om woonwensen op te halen om mee te nemen bij de verdere ontwikkeling.