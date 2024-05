Wim Barth uit Sleeuwijk maakt foto van de maand bij Fotoclub ImageTotaal

1 uur geleden

ALTENA • Leden van Fotoclub ImageTotaal hebben gestemd voor de foto van de maand april. De winnende foto van deze tureluur is gemaakt door Wim Barth uit Sleeuwijk.

“Met de auto als schuilhut en veel geduld probeer ik mooie foto’s te maken in de Biesbosch en langs de Zouwe”, vertelt Wim Barth.

“De tureluur is voor mij een favoriete vogel. In mijn jongere jaren was ik lid van de NJN (Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie), en het onderlinge herkenningsfluitje was het geluid van de tureluur.”