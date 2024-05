Afsluiting A2 zorgt voor grote overlast in Altena: CDA stelt vragen aan college

ALTENA • Inwoners van verschillende dorpen in Altena kregen afgelopen weekend te maken met aanzienlijke verkeersoverlast door de afsluiting van de A2. Het verkeer werd omgeleid via de A27, wat voor veel extra drukte zorgde. Ook bij knelpunt Kromme Nol ontstonden lange files.

Rijkswaterstaat (RWS) meldde maandag dat de afsluiting probleemloos was verlopen. CDA Altena was het hier niet mee eens. Raadslid Otto van Breugel stelde daarom dinsdag vragen aan het college over de ‘gebrekkige communicatie’ door RWS.

Volgens hem vroegen inwoners van Altena zich af waarom het zo druk was in de dorpen en op de omliggende wegen, omdat veel mensen niet op de hoogte waren van de afsluiting van de A2. Van Breugel uitte ook zorgen van inwoners over de bereikbaarheid voor hulpdiensten bij calamiteiten.

Gemeente zelf ook pas laat op de hoogte

Wethouder Hans Tanis erkende dat de communicatie, waarvoor RWS verantwoordelijk is, beter had gekund. Navraag bij RWS leerde dat men op ‘de gebruikelijke wijze’ had gecommuniceerd, onder andere met matrixborden en een publicatie op www.vananaarbeter.nl.

Altena is niet expliciet geïnformeerd over de afsluiting door RWS, waardoor de gemeente te laat op de hoogte was om zelf inwoners goed te kunnen informeren. Tanis gaf aan dat hij binnenkort samen met burgemeester Lichtenberg een gesprek heeft met RWS om deze zaken en zorgen te bespreken.