Avond4Daagse in Sleeuwijk staat weer voor de deur: dit jaar een dag extra

1 uur geleden

SLEEUWIJK • Dit jaar vindt de Avond4Daagse Sleeuwijk plaats van maandag 17 juni tot en met vrijdag 21 juni.

Dit is een dag langer dan normaal, omdat de kinderen van de Morgenster in die week nog andere activiteiten hebben. Om de kinderen de kans te geven toch deel te nemen aan de Avond4Daagse Sleeuwijk, is in goed overleg met de Morgenster besloten het evenement eenmalig met een dag te verlengen.

3, 5, 10 of 15 kilometer

Net als voorgaande jaren zijn er voor de deelnemers weer verschillende wandelroutes gemaakt om samen met familie en vrienden een gezellig en gezond stukje te bewegen. De afstanden die kunnen worden gelopen zijn 3, 5, 10 of 15 kilometer. Elke dag wordt er op de routes een rustpost ingericht om even bij te komen en zo nodig iets te eten of te drinken.

Start en finish bij school De Esdoorn

Start- en finishlocatie is net als voorgaande jaren de brede school De Esdoorn aan de Esdoornlaan in Sleeuwijk. Vrijdagavond 21 juni worden de deelnemers feestelijk binnengehaald met een defilé dat start op het evenemententerrein. De muzikale omlijsting van het defilé wordt ook dit jaar verzorgd door het Showkorps Wilhelmina, de Stageband Wilhelmina en de dweilband Herrie Meuzikken.

Inschrijven

Alle leerlingen van de basisscholen in Sleeuwijk ontvangen een inschrijfformulier. Dit inschrijfformulier kunnen zij op dinsdag 4 juni (tussen 15.00 en 16.00 uur) inleveren in de centrale hal van De Esdoorn.

Andere inschrijfmomenten zijn zaterdag 1 juni (tussen 10.00 en 14.00 uur), vrijdag 14 juni (tussen 15.00 en 19.00 uur) bij de Albert Heijn, of zaterdag 15 juni (tussen 10.00 en 12.00 uur) op de startlocatie in De Esdoorn. De kosten van deelname zijn 5 euro (exclusief wandelboekje).

Kijk voor meer info op www.a4dsleeuwijk.nl.