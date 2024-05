Duyls Bos houdt tijdens Pinksterweekeinde weer de traditionele open dagen

15 minuten geleden

Nieuws 47 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ALMKERK • In het Duyls Bos in Almkerk worden tijdens het Pinksterweekeinde weer de traditionele open dagen gehouden. Het Duyls Bos biedt een variatie aan natuur- en cultuurhistorie en zoals gewoonlijk wordt er iets moois van gemaakt.

Neem bijvoorbeeld het museumhuisje, de schoenmakerij, het bakhuis en de Mariakapel. Maar ook de tuinen in het bos, de kruiden-, bijen- en vlindertuin op Zuid of het pas aangeplante Bloesembos op Noord.

Rondleidingen

Er zijn rondleidingen om 11.00 uur en om 14.00 uur, waarbij verhalen worden verteld over dit stukje Altena. Iedereen die geïnteresseerd is kan aansluiten.

Toegang tot Duyls Bos

De toegang is via de poort aan de Midgraaf voor bezoekers die met de auto komen. Voor fietsers, voetgangers en mensen slecht ter been is de poort aan de Duijlweg open. Er staan banners, dus de ingangen zijn duidelijk herkenbaar.

Entree is gratis

De open dagen vinden plaats op 18, 19 en 20 mei en de poorten zijn geopend tussen 10.00 en 16.00 uur. De toegang is gratis. Kijk voor alle informatie op www.duylsbos.nl.