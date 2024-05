Bouw 63 woningen Genderen-Zuid laat langer op zich wachten: CDA en VVD teleurgesteld

GENDEREN • Na bijna vier jaar sinds het vaststellen van een plan om woningbouwprojecten in Altena te versnellen, loopt het project om 63 woningen te realiseren aan de zuidkant van Genderen vast. Dit baart fractievoorzitters Arno Bouman (CDA) en Pim Bouman (VVD) zorgen, die daarom schriftelijke vragen aan het college stellen.

Eind 2023 werd het ontwerp bestemmingsplan voor Genderen-Zuid ter inzage gelegd, waarbij belanghebbenden zienswijzen konden indienen. Normaal gesproken wordt een bestemmingsplan daarna behandeld door de gemeenteraad, en in maart 2024 werd beloofd dat het bestemmingsplan voor Genderen-Zuid nog vóór de zomer van 2024 zou worden behandeld.

Planning gewijzigd

‘Deze planning is, in aanwezigheid van kernwethouder Anneloes van Hunnik, ook gedeeld op de dorpsraadsavond van 17 april, waar veel inwoners uit Genderen aanwezig waren’, schrijven de fractievoorzitters van CDA en VVD.

‘Maar nog geen twee weken later, tijdens de presidiumvergadering van 30 april, werd medegedeeld dat het bestemmingsplan niet voor de zomer van 2024 door de raad van Altena kan worden vastgesteld. Er is daarbij geen concrete nieuwe datum genoemd.’

Teleurstelling en onbegrip

Arno en Pim Bouman uiten in de brief aan het college hun teleurstelling en onbegrip. ‘Inmiddels zijn er al meer dan 15 jaar geen nieuwe betaalbare koopwoningen in de kern Genderen gebouwd, waardoor doorstroming ontbreekt en jongeren en soms ook senioren noodgedwongen het dorp verlaten.’

Schriftelijke vragen

De fractievoorzitters van CDA en VVD willen weten of het college de zorgen en teleurstelling over het ontbreken van voldoende voortgang rondom het vaststellen van het bestemmingsplan voor Genderen-Zuid deelt.

Ook vragen ze zich af waarom de toegezegde planning opnieuw niet wordt gehaald. Daarnaast willen ze weten in welke maand het college verwacht dat de raad van Altena het bestemmingsplan voor Genderen-Zuid in haar vergadercyclus kan behandelen.

‘Bent u bereid om de komende tijd extra prioriteit te geven aan reeds bestaande en nieuwe woningbouwinitiatieven in de kern Genderen voor zowel de korte als de lange termijn?’, besluiten ze hun brief.