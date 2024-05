Vrijheidsmuseum en Thornsche Molen: het halfjaarlijkse uitje van Buurtbusvereniging Hank

HANK • De leden van de Buurtbusvereniging Hank hadden zaterdag met hun partners hun halfjaarlijkse gezamenlijke uitje. De leden maakten een sfeerverslag.

“Deze keer had de evenementencommissie opnieuw een fantastisch dagje uit samengesteld. We werden om 08.30 uur in de ochtend opgehaald door de bus van Henk van Zanten. Ons eerste doel was het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. Daar werden we, na koffie met gebak en een introductiefilm, rondgeleid door een gids. Zeer indrukwekkend.”

Treintje en molen

“Vervolgens reden we naar de geheel gerestaureerde Thornsche Molen op de grens met Duitsland voor een uitgebreide lunch. Daarna werden we met een elektrisch aangedreven ‘treintje’ door het prachtige landschap rond en door de Ooipolder gereden, met na afloop een rondleiding door de molen. Vervolgens was het tijd om gezellig een klein uurtje met elkaar te borrelen, voordat we naar Niftrik reden voor het diner in de Hoogeerd. Fantastisch verzorgd.”

“Helaas was de dag zoals altijd weer veel te snel voorbij en was het tijd om de terugreis naar Hank te aanvaarden. We kijken terug op wederom een ontzettend gezellig en perfect georganiseerd dagje uit en kijken uit naar de volgende uitstap in oktober”, aldus de leden van Buurtbusvereniging Hank.