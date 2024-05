Bibliotheek in Wijk en Aalburg vaker open: gratis Boekselpakket om dit te vieren

WIJK EN AALBURG • De Bibliotheek in Wijk en Aalburg is met ingang van woensdag 29 mei ook op woensdagmiddagen van 14.00 tot 17.00 uur open.

Vanaf dat moment zijn er, tijdens openingstijden, altijd medewerkers aanwezig waar je je vragen aan kunt stellen. Ook is er de mogelijkheid om er te werken of studeren, een krant of tijdschrift te lezen aan de leestafel en onder het genot van een kop koffie of thee andere mensen te ontmoeten of een gezellig spel uit onze spellencollectie te spelen.

Informatiefunctie vervullen

Marian van der Wal, directeur bestuurder van de Bibliotheek CultuurPuntAltena: “We zijn heel blij dat we weer vaker open kunnen in Wijk en Aalburg met vaste medewerkers. Daarmee kunnen we de informatiefunctie van de maatschappelijke bibliotheek ook echt vervullen.”

“Waar we bijvoorbeeld eerst alleen op dinsdagmiddag een spreekuur voor het Informatiepunt Digitale Overheid hadden, kun je vanaf nu tijdens openingstijd altijd terecht met je vragen over de digitale overheid, onze collectie en vragen over taal, lezen en schrijven.”

Gratis Boekselpakket

“Ook organiseren we regelmatig activiteiten op onze vestiging in Wijk en Aalburg. Om de ‘extra’ middag open feestelijk af te trappen kun je vanaf 29 mei een gratis Boekselpakket afhalen en organiseren we in die week een workshop Bloemen schilderen met zelf gemaakte bloemeninkt, kun je een eigen kleed maken bij de Tuftingworkshop of lekker aan de slag bij onze Vilten en voorlezen-activiteit”, aldus Van der Wal.

Meer informatie is te vinden op www.bibliotheekaltena.nl.