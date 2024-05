Benefietconcert voor Alpe d’Huzes in Xinix levert 2.300 euro op

49 minuten geleden

Nieuws 91 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

NIEUWENDIJK • Het drukbezochte benefietconcert voor Alpe d’Huzes op 19 april in Xinix heeft 2.300 euro opgebracht.

Dit bedrag werd door de muzikanten van de optredende bands overhandigd aan Berry Aanen, Linda Ran en Alpe-veteraan Rolf Ran, die op 6 juni voor de elfde keer deelneemt aan de tocht.

Opbrengst naar KWF

De opbrengst komt ten goede aan het KWF en wordt ingezet voor kankeronderzoek, zorg en ondersteuning voor iedereen die geraakt is door kanker. Met diverse acties hopen Rolf, Linda en Berry dit jaar gezamenlijk 10.000 euro op te halen voor dit doel. Doneren kan via www.opgevenisgeenoptie.nl, door te zoeken op naam van één van de drie deelnemers.

Royale support

Het benefietconcert werd mede mogelijk gemaakt door de royale support van Xinix, die zaal en apparatuur beschikbaar stelde, de vrijwilligers van Xinix, en de optredende bands: The Cold Turkeys, Peter Ververis and Friends, en Back to the River.