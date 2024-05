SGP verbaasd over veiling splinternieuwe vrachtwagen met logo’s van gemeente Altena

ALTENA • Een splinternieuwe vrachtwagen, met daarop het logo van de gemeente Altena, staat sinds donderdag te koop op een online veiling. De SGP-fractie van Altena is hierover verbaasd en heeft het college schriftelijke vragen gesteld.

Het betreft een Scania P360 vrachtwagen met een kraan, die slechts 119 kilometer op de teller heeft en dus nog zo goed als nieuw is. De kraan wordt geleverd met een schalenknijper van het merk Bakker en een haakarm van Hiab.

Op de foto’s die bij het kavel zijn toegevoegd, is te zien dat de vrachtwagen het logo van de gemeente Altena draagt.

Verbazing bij de SGP

De veiling is sinds donderdag geopend en zal op donderdag 14 mei om 20.00 uur sluiten. De fractie van SGP Altena verbaast zich over het feit dat een nieuwe vrachtwagen, die blijkbaar eigendom is van de gemeente Altena gezien de aanwezigheid van de stickers, via een online veiling wordt verkocht.

Is het college op de hoogte?

De partij wil daarom van het college weten of zij op de hoogte is van het feit dat een vrachtwagen met het gemeentelijk logo online wordt geveild. Ook vraagt de SGP zich af of deze vrachtwagen oorspronkelijk door de gemeente is aangeschaft en welk bedrag hier eventueel mee gemoeid was.

Welk bedrag?

Verder wil de fractie weten waarom deze vrachtwagen, die nog ongebruikt is, weer wordt verkocht en voor welk bedrag het college verwacht de vrachtwagen te kunnen verkopen. De antwoorden van het college zullen over een aantal weken meer duidelijkheid moeten verschaffen.