Kastelendag op Kasteel Dussen: onderdompelen in oude tijden en riddertoernooi

DUSSEN • Bezoekers van Kasteel Dussen konden zich maandag onderdompelen in oude tijden, tijdens de landelijke Dag van het Kasteel.

Het landelijke thema was dit jaar ‘Aan tafel’ en voor Kasteel Dussen was dit een schot in de roos. In september 2023 kwam er via de nalatenschap van de laatste particuliere eigenaar, Lucas Suringar, een aanbod om het servies en linnengoed van de familie Suringar tentoon te stellen in het kasteel. Dit paste precies in het thema.

Lucas Suringar was de broer van Rolina Suringar, de laatste bewoonster van het kasteel. Kastelendag was daarom rond het servies en Rolina bedacht, met gedekte tafels, tentoongestelde kleding en een fotomoment in de jurk van Rolina.

Lokale ambachten

Naast het thema was er traditiegetrouw de boerenmarkt, waarbij lokale ambachten te zien waren en ook een hapje en een drankje gedaan kon worden onder muzikale begeleiding van d’Ongewisse en Drieërlei. Kinderen hebben zich goed vermaakt in het kinderbos met allerlei oud Hollandse spelletjes.

Het stripgenootschap is sinds vorig jaar een vertrouwd gezicht in het kasteel en ook dit jaar waren ze weer aanwezig op de galerij. Modelbootjes voeren door het water en als klap op de vuurpijl hebben de Knights of Camelot tweemaal een geweldig riddertoernooi laten zien.