Op acht plekken tellingen in Biesbosch: gemeenten willen recreatief gebruik in beeld brengen

ALTENA • De Biesboschgemeenten Altena, Dordrecht, Drimmelen en Staatsbosbeheer starten met een onderzoek om het recreatief gebruik van de Biesbosch beter in beeld te brengen. Met de resultaten van deze nulmeting hopen zij (potentiële) bezoekers beter te kunnen spreiden over het nationale park.

Door corona kreeg recreëren in Nederland tijdelijk een totaal ander gezicht. Het binnenlands toerisme nam toe en we (her)ontdekten massaal onze mooie natuurgebieden. Ook na corona weten we de natuurgebieden nog goed te vinden waardoor het steeds drukker wordt, ook in en rondom Nationaal Park De Biesbosch.

Balanceren in de Biesbosch

In 2022 stelden de Biesboschgemeenten Altena, Dordrecht en Drimmelen een gezamenlijke visie vast genaamd ‘Balanceren in de Biesbosch’. Samen met Staatsbosbeheer streven zij ernaar de Biesbosch te behouden voor toekomstige generaties met een goede balans tussen natuur en recreatie.

Met het ‘sturen’ van bezoekers in plaats, tijd en op activiteit kunnen de gemeenten bezoekers ontvangen op de plekken en de momenten waarop ze het meest welkom zijn en ervoor zorgen dat dit in balans is met de natuur.

Meten is weten

Om de (potentiële) bezoekers te kunnen gaan sturen is meer inzicht nodig in het huidige recreatieve gebruik van de Biesbosch. Daarom gaan de drie Biesboschgemeentes data verzamelen over bezoekersaantallen.

Van begin mei tot eind november worden op acht plekken tellingen gedaan in de Biesbosch. Het gaat om zowel varende bezoekers als bezoekers die op de fiets, te paard, te voet of per auto de Biesbosch in gaan. Onder meer langs het Wantij, in de Nieuwe Dordtse Biesbosch, Aakvlaai en de Noordwaard zijn meetpalen geplaatst.

Op elke plek wordt gemeten wanneer het druk is en wanneer niet. Ook kan worden vastgesteld welk soort vervoermiddel wordt gebruikt en kunnen trends in de drukte worden gesignaleerd.

Aanpak voor de toekomst

Naast de meetdata maakt men ook gebruik van andere informatie. Ondernemers en organisaties in sport en vrijetijd worden benaderd om data die zij hebben ter beschikking te stellen.

In 2025 zullen bezoekers, bewoners en ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan een enquête. Daarna worden alle resultaten geanalyseerd en uiteindelijk verwerkt in een gezamenlijke aanpak voor de toekomst van het gebied.