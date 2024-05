Nieuw initiatief in Sleeuwijk: Z6STIVAL moet jaarlijks terugkerend evenement worden

SLEEUWIJK • De zomereditie van het Z6STIVAL zal op 22 juni plaatsvinden met als thema ‘LOST IN THE JUNGLE’. ‘Lokale artiesten zullen zorgen voor herinneringen die een leven lang meegaan.’

Z6STIVAL begon als een ludiek idee van een aantal voetbalvrienden in september 2021. De spelers van het zesde seniorenelftal van de lokale voetbalvereniging besloten toen om het eindfeest zelf te organiseren. Dankzij de steun van sponsoren vond de eerste editie plaats in juni 2022 en was meteen een groot succes.

Na het succes van de eerste editie werden de organisatoren benaderd door Jeugdwerk Altena. Dit resulteerde in een uitverkochte feestavond onder de naam ‘Z6STIVAL: WINTER EDITION’ tijdens de Winterfeesten Altena.

Jaarlijkse editie

De positieve reacties op eerdere edities hebben de organisatoren overtuigd van de behoefte aan georganiseerde evenementen in Sleeuwijk.

“We hebben ervaren dat er veel behoefte is aan evenementen, niet alleen voor de jeugd maar voor alle inwoners van Sleeuwijk en omliggende dorpen”, aldus de organisatie.

Het doel is dan ook om jaarlijks een editie van Z6STIVAL te organiseren.

Stichting

Om deze doelstelling te waarborgen, is Stichting Z6STIVAL opgericht. De stichting opereert onafhankelijk van verenigingen of gemeenten en werkt transparant richting sponsoren en partners.

Het streven is om maatschappelijk betrokken te zijn en jaarlijks een evenement te organiseren. Momenteel vinden de evenementen plaats op het voetbalterrein, maar er wordt gekeken naar mogelijke andere locaties voor de toekomst.

Tickets

Nog geen tickets? Koop ze dan via www.z6stival.nl. Vrijwilliger worden of bijdragen aan dit evenement? Stel je vragen of neem contact op via info@z6stival.nl.