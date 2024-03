Lentekriebels: nodig of verwerpelijk? Zo denken scholen in Altena erover

ALTENA • Veel basisscholen in Nederland staan deze week stil bij de Week van de Lentekriebels. Maar daar is niet iedereen even blij mee.

‘Kinderen van groep 1 tot 8 zullen volgende week ongevraagd worden blootgesteld aan diepgaande seksuele indoctrinatie van staatswege’, schrijft Stichting Civitas Christiana op de campagnewebsite ‘Gezin in Gevaar’ (GiG).

De stichting stuurde basisscholen en ouders flyers om ze te waarschuwen voor de Week van de Lentekriebels die deze week op veel scholen in Nederland wordt gehouden. “Hier herken ik me totaal niet in”, reageert basisschooldirecteur Nadia Verhoeff.

Verhoeff is directeur op Kanjerschool de Wilgenhoek in Hank en op OBS den Biekurf in Babyloniënbroek, twee scholen die vallen onder Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena (SOOLvA). “We doen al jaren mee met de Lentekriebels. In Hank ontving ik de flyer als eerste. Ik zag naakte plaatjes van mensen met zwarte balkjes over de geslachtsdelen. Ik dacht echt: wat is dit?!”

Ze is er nog steeds verontwaardigd over. “Ik heb de flyer doorgescheurd en er verder niet meer bij stilgestaan. Tot ik een paar dagen later een telefoontje van een ouder kreeg.”

Twee weken later ontvangt ze de flyer ook op de basisschool in Babyloniënbroek. “Ook daar werd ik er door een ouder op aangesproken. Blijkbaar is de flyer ook naar ouders verstuurd. “Ik ben blij dat deze ouders naar me toe kwamen, want nu kon ik ze uitleggen wat we écht doen in deze week en ze geruststellen dat we gebruikmaken van ons eigen lesmateriaal.”

Sinds eind 2012 zijn scholen verplicht aandacht te besteden aan seksualiteit en diversiteit. “Niet alleen in deze specifieke week, maar ook door de rest van het jaar heen besteden we daar aandacht aan. Op de beide scholen waar ik directeur van ben, geven we de Kanjertraining. Dat gaat erover hoe je met elkaar omgaat.”

“Als school moeten we zorgdragen voor een veilig schoolklimaat. Dat begint bij het aangeven van je grenzen. Dat stemmen we af op de leeftijd. Met de jonge kinderen hebben we het over verliefdheid. Bij de kinderen vanaf elf jaar hebben we het over seksualiteit. Zij komen in de puberteit en er gebeurt van alles in het lichaam. Als je dit niet met ze bespreekt, dan vallen ze straks in een diep gat als ze naar het voortgezet onderwijs gaan.”

Op BS Oudendijk doen ze ook mee met de Week van de Lentekriebels, maar hier ontvingen ze de flyer niet. “We werken met het lespakket ‘Kriebels in je buik’ en dat vullen we aan met bestaande lesmaterialen”, vertelt directeur Carien van Till.

“Deze week besteden we daar extra aandacht aan, maar het is niet zo dat we rare grootse onderwerpen behandelen. Ieder onderwerp maken we bespreekbaar op het niveau van de leerling. Zo wordt het normaal en leuk.”

Rutgers organiseert De Week van de Lentekriebels in samenwerking met de regionale GGD’en. Luc Lauwers, expert relationele en seksuele vorming bij Rutgers, laat weten zich niet te herkennen in de beschuldigingen van GiG. Zo stelt GiG dat Rutgers lichamelijk contact tussen naakte kinderen en volwassenen normaliseert.

‘Nee’, schrijft Lauwers. ‘Rutgers leert kinderen dat hun lijf van hen is. Dat daar niemand zomaar aan mag komen. Zeker niet je geslachtsdelen. En dat volwassenen nooit iets seksueels met kinderen mogen doen. We leren kinderen ook dat als er wel iets naars van deze orde gebeurt, dat ze dat altijd mogen vertellen aan een volwassene die ze vertrouwen en dat ze dan hulp krijgen. Dit kan een ouder of leerkracht zijn.’

‘Door seksuele opvoeding (thuis) en lessen relationele en seksuele vorming (op school) worden kinderen weerbaarder gemaakt tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik. Door kinderen deze belangrijke informatie en communicatieve vaardigheden mee te geven, bescherm je ze dus juist. Dit is voor Rutgers de kern: kinderen veilig en gezond op laten groeien, met respect voor zichzelf en anderen.’