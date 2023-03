Brakelse Lenteloop wordt weer georganiseerd, opbrengst naar Wens Ambulance Brabant

zo 19 mrt. 2023, 16:50

REGIO • De jubileumeditie van 2020 moest door de coronapandemie geannuleerd worden en ook de editie van 2021 en 2022 konden daardoor geen doorgang hebben, maar Brakel maakt zich nu vol enthousiasme op voor de vijfde editie van de Brakelse Lenteloop op zaterdag 25 maart.

Een uniek wandel- en hardloopevenement met een zeer open en sportief karakter, voor een goed doel waar eenieder die graag wandelt, hardloopt of het doel een warm hart toedraagt aan mee kan doen. De organisatie, die elk jaar in handen is van een sportief team vanuit de Hervormde Gemeente in Brakel, heeft dit jaar gekozen voor een doel dichtbij huis wat een ieder raakt. De gehele opbrengst van deze unieke loop is bestemd voor Wens Ambulance Brabant. Want ieder mens heeft een laatste wens.

Iedereen kan meedoen

Het unieke van de Brakelse Lenteloop is dat eenieder die wil, mee kan doen aan deze loop. Ervaren wandelaars kunnen ochtends tussen 08.00 en 09.00 uur starten voor een wandeltocht van ongeveer 20 km door de regio. Met verschillende stempelplaatsen en mooie bezienswaardigheden een mooie en uitdagende wandeling.

Tussen 11.00 en 12.00 uur kan men starten voor de wandeltocht van 13 km, die alle hoeken van Brakel laat zien. Om 12.30 uur staat de jeugd aan de start voor de hardloopwedstrijd. Direct na de jeugdwedstrijden kan men starten voor de wandeltocht van 7 km, die ook geschikt is voor gezinnen, kinderwagens en rolstoelen. Tijdens de wandeltocht worden door plaatselijke ondernemers bij verschillende stempelposten iets aangeboden.

Altena Road Circuit

Om 14.00 uur valt het startschot voor de hardlopers voor een parcours van 5 of 10 km. Beide hardloopafstanden bestaan uit één grote ronde door het westelijk deel van de Bommelerwaard en de 10 km leidt door het prachtige natuurgebied van het Munnikenland.

De afstand van de 10 km is tevens een onderdeel van het Altena Road Circuit, waarin wordt samengewerkt met atletiekvereniging De Altena Road runners uit Sleeuwijk. Op zowel de 5 als de 10 km worden prestaties gemeten en vindt aan het einde van de middag de prijsuitreiking plaats in verschillende leeftijdscategorieën.

Wisselbeker

En zoals inmiddels naar goede traditie wordt er gestreden voor de wisselbeker van de snelste Brakelse loper, waar men benieuwd is of de titeldragers van 2019 dit jaar hun positie kunnen verdedigen.