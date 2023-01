• Proeverijen in september 2022 bij Albert Heijn in Almkerk.

Altena vormt toneel van eerste Nederlandse gebiedspilot plantaardige eiwitten

34 minuten geleden

ALTENA • De gemeente Altena is het toneel van de eerste Nederlandse gebiedspilot plantaardige eiwitten. Bij supermarkten, scholen en restaurants worden interventies getest om inwoners van Altena te stimuleren vaker de plantaardige voedselkeuze te maken.

Lokale ambassadeurs helpen mee door hun favoriete plantaardige product en receptinspiratie te delen. De uitkomsten dragen bij aan het versneld realiseren van de ambities zoals verwoord in de Nationale Eiwitstrategie en Bean Deal: het herstellen van een gezonde balans van 50 procent dierlijke en 50 procent plantaardige eiwitten in het voedselpatroon van Nederlanders.

Experiment

In Altena is het voor de inwoners nog niet de makkelijke of logische keuze om vaker plantaardig te eten. Dat maakt het een representatief gebied en een representatieve doelgroep om te motiveren om vaker een plantaardige keuze te maken, door ze helpen met proeverijen, inspiratie en informatie.

Het idee voor de pilot ontstond al in 2018 tijdens een politiek café in Nieuwspoort, georganiseerd door de Green Protein Alliance. De GPA, in nauwe samenwerking met haar leden, de Gemeente Altena, de Provincie Noord-Brabant en de Wageningen-UR, vertaalde het idee tot de pilot die in 2022 en 2023 in het gebied plaatsvindt.

Lokale ambassadeurs

Met de slogan ‘Samen Plantaardig’ is de campagne inmiddels gestart. Lokale ambassadeurs zoals een sportdocent van een middelbare school, een wethouder en een predikant zijn te zien op communicatiemiddelen in de gemeente. Ook topbeachvolleybalster Raïsa Schoon is te zien in een video, waarin ze inwoners van de gemeente Altena oproept om vaker plantaardig te eten.

Proeverijen

Proeverijen spelen een grote rol in de pilot. “Laten proeven dat plantaardig eten hartstikke lekker kan zijn, is de beste manier om mensen te overtuigen”, vertelt Marianne Karstens namens de Green Protein Alliance.

“Daarom organiseren we samen met supermarktondernemers uit de regio diverse proeverijen. Op zaterdag 28 januari en zaterdag 4 februari van 10.00 tot 17.00 starten we dit jaar bij Jumbo Duijzer in Veen. Ook bij zes andere supermarkten in de regio kan worden geproefd op de zaterdagen 11, 18 en 25 in februari. Onder andere op basis van kassascanningsdata wordt in de periode erna gemeten of de proeverijen een langdurig stimulerend effect hebben gehad”, aldus Karstens.

Overheid en bedrijfsleven

Naast de Gemeente Altena en de Regio West-Brabant (RWB) bestaande uit zestien samenwerkende gemeenten in West-Brabant, verlenen ook regionale bedrijven hun medewerking. Zo stimuleert HAK het gebruik van peulvruchten als alternatief voor dierlijke eiwitten. Henk Schouten, eigenaar van Schouten Europe (producent van plantaardige vervangers voor vlees- en vis), stond aan de wieg van de gebiedspilot en is een drijvende kracht achter het geheel.

Provincie

De Provincie Noord-Brabant draagt bij aan de gebiedspilot en heeft de eiwittransitie als één van hun speerpunten voor een duurzamere voedselvoorziening opgenomen in het recent vastgestelde beleidskader Landbouw en Voedsel 2030.