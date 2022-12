Talentenschool de Almgaard viert Paarse Vrijdag: ‘Hopen op meer tolerante samenleving’

vr 9 dec 2022, 16:56

ALMKERK • Door het hele land wordt op 9 december Paarse Vrijdag gevierd: De dag waarop scholen laten zien dat iedereen zichzelf mag zijn, en dat niemand gepest of buitengesloten mag worden om wie diegene is. Ook talentenschool de Almgaard uit Almkerk deed hieraan mee.

Er is een boek voorgelezen en er is gesproken over verschillen en dat iedereen er mag zijn. Ook is er in meerdere units de grote spelshow gespeeld over Paarse Vrijdag.

“De Almgaard kleurde vandaag paars en wat mooi om te zien dat je hier mag zijn, wie je wilt zijn. Laten we hopen dat we op deze manier een klein begin kunnen scheppen aan een meer tolerante samenleving”, laat de school weten.