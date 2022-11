• Vrijwillige inzamelaars in Altena.

Professionele inzameling van oud papier in 2023, verenigingen krijgen vergoeding

vr 25 nov 2022, 14:39

ALTENA • Peute Papierrecycling stelt in 2023 kosteloos voertuigen beschikbaar, met elk twee professionele beladers, om op doordeweekse dagen overdag het oud papier in Altena in te zamelen.

Dit aanbod heeft het bedrijf de gemeente gedaan, nadat eerder bekend werd dat het niet langer lukt om op zaterdagen en tijdens de avonden het oud papier samen met vrijwilligers in te zamelen. Omdat dit in 2023 geen haalbare optie is voor Peute Papierrecycling en onderaannemer Koenen, heeft de gemeente besloten gebruik te maken van het aanbod.

‘Het komende halfjaar wordt onderzocht met de inzamelende organisaties of vanaf 2024 de inzameling van het oud papier met vrijwilligers hervat kan worden’, laat het college van burgemeester en wethouders weten in een brief aan de gemeenteraad.

Tegemoetkoming

Door het besluit om in 2023 met professionele beladers het oud papier in te zamelen vallen deze inkomsten weg voor de inzamelende verenigingen. In hun begrotingen voor 2023 hebben zij echter allen rekening gehouden met de inkomsten die verkregen worden uit de inzameling van het oud papier. ‘Om die reden is besloten om een financiële tegemoetkoming aan de inzamelende organisaties te verstrekken’, meldt het college.

De tegemoetkoming zal worden verstrekt op basis van het gemiddelde tonnage papier dat de verenigingen hebben ingezameld in de jaren 2019, 2020 en 2021.

In de loop van 2023 zal duidelijk worden hoe de inzameling van het oud papier vanaf 2024 vorm gegeven wordt.