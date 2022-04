Tweehonderd turnsters bij wedstrijd in d’Alburcht voor regiowedstrijd

WIJK EN AALBURG • Zaterdag 9 april kwamen er bijna tweehonderd turnsters van twintig verschillende clubs naar Wijk en Aalburg om hun tweede individuele wedstrijd te turnen. De regio waar de deelnemers vandaan komen is groot en zo kwamen er zelfs turnsters uit het verre Axel. Sportvereniging W.I.K. was de organiserende vereniging. De grote vierkante wedstrijdvloer werd vanuit de KNGU in een container geleverd en de sporthal werd door vele vrijwilligers omgetoverd tot een ware turnhal.

Naast de vele sporters kwamen ook train(st)ers mee om de turnsters te begeleiden. En turnen is een jurysport dus waren er ook tweeëntwintig juryleden gedurende de dag aanwezig. Sportvereniging W.I.K. werd gedurende de dag ondersteund door de Technische Commissie Turnen Dames. Samen leidden zij de wedstrijd in goede banen.

De dag was verdeeld in vier rondes. Per ronde waren er zo’n vijftig sporters actief op de wedstrijdvloer waar zij op de toestellen sprong, vloer, brug en balk hun oefeningen lieten zien. Er namen gedurende de dag maar liefst zeventien selectieleden van SV W.I.K. deel. En dat was te merken, er was ook veel lokaal publiek op de tribunes. De meiden waren zenuwachtig, want voor eigen publiek turnen is toch extra spannend. Maar alle zeventien hebben ze knappe oefeningen laten zien. Vaak met nieuwe elementen waar ze hard op getraind hebben. Sarissa Smulders mocht in ronde 1 het podium beklimmen om het zilver in ontvangst te nemen in haar categorie Junior G. Roos van Tilburg ontving zelfs de gouden medaille in de categorie Pupil 2 niveau 5.

Na afloop werd de turnhal weer omgebouwd tot gewone gymzaal en zit het wedstrijdseizoen er voor de selectieleden van SV W.I.K. er al op. Zij gaan nu aan de slag met de voorbereidingen op het nieuwe wedstrijdseizoen én er staat nog een grote W.I.K. demodag gepland op 2 juli.