Achilles Veen-DVS’33 verplaatst naar donderdag 16 december en live op ESPN

VEEN • De bekerwedstrijd Achilles Veen-DVS’33 Ermelo is verplaatst naar donderdag 16 december en zal live worden uitgezonden door ESPN. De aftrap op sportpark De Hanen Weide is om 20:00 uur.

Tenminste veertien wedstrijden in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker worden live uitgezonden op ESPN. Op die manier kunnen, in een periode dat er geen publiek in het stadion aanwezig mag zijn, zoveel mogelijk mensen de wedstrijden van hun favoriete club zien.

In eerste instantie zouden – zoals gebruikelijk in deze fase van het bekertoernooi – zes van de zestien wedstrijden live op ESPN te zien zijn.

De extra live uitzendingen zijn tot stand gekomen met medewerking van gemeenten, clubs, ESPN en de KNVB.