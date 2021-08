Kozakken Boys: geen losse kaartverkoop voor zittribune, staanplaatsen op anderhalve meter afstand

WERKENDAM • Kozakken Boys speelt zaterdag 28 augustus tegen GVVV de eerste thuis(competitie)wedstrijd van het seizoen. In samenwerking met de gemeente Altena zijn coronamaatregelen opgesteld. Zo zullen er aan de poort geen losse tribunekaarten worden verkocht en dient langs het veld en op de statribune anderhalve meter afstand gehouden te worden.

Om gebruik te mogen maken van de zittribune en het sponsorhome dient iedere sponsor die een business seat heeft en de seizoenkaarthouder van een eigen stoeltje in het bezit te zijn van een coronatoegangsbewijs. Kinderen tot en met twaalf jaar zijn uitgezonderd van de regel.

Er zijn drie manieren voor het verkrijgen van een geldig coronatoegangsbewijs.

Vaccinatiebewijs

Volledige coronavaccinatie. Met een Europees goedgekeurd vaccin. Vanaf zaterdag 10 juli is in Nederland een vaccinatie geldig vanaf 14 dagen nadat men volledig is gevaccineerd.

Herstelbewijs

Bewijs dat men minder dan zes maanden geleden hersteld is van corona.

Testbewijs

Een negatieve testuitslag van minder dan 24 uur voor de wedstrijd.

Dit betekent dat op de zittribune iedereen gebruik kan maken van zijn eigen stoel, zowel de sponsoren als de seizoenkaarthouders, mits zij aan bovenstaande voorwaarden voldoen. Hierdoor is er maar één trap, de trap aan de zijde van de kantine, beschikbaar waar de beveiligers staan die de controles uitvoeren.