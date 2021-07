Marianne Vos sprint naar vijfde plaats in bizarre Olympische wegwedstrijd

FUJI • Marianne Vos is zondag als vijfde geëindigd in de Olympische wegwedstrijd, die een merkwaardig verloop kende. Annemiek van Vleuten dacht in Fuji gewonnen te hebben en wist niet dat de Oostenrijkse Anna Kiesenhofer ruim een minuut eerder al de finish was gepasseerd.

Nederland ging voor goud, maar het werd dus zilver. Kiesenhofer koos vrijwel meteen de aanval en soleerde uiteindelijk naar de Olympische titel.

Het zilver was voor Annemiek van Vleuten, Marianne Vos uit Babyloniënbroek sprintte naar de vijfde plaats. In 2012 werd zij Olympisch kampioene op de weg.