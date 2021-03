WIK turnt op schoolplein De Hoeksteen

WIJK EN AALBURG • Als je lid bent van een binnensportvereniging is dat momenteel behelpen. Alle zalen zijn immers gesloten. Om je leden toch te behouden moeten er alternatieven gevonden worden. Bij gymnastiekvereniging Willen Is Kunnen (WIK) in Wijk en Aalburg weten ze er inmiddels raad mee.

In de eerste lockdown, toen thuisbasis MFC d’Alburcht ook al gesloten was, verkasten de leden voor hun oefeningen naar het voetbalveld van NOAD’32. Een goede oplossing destijds maar dat is nu wat moeilijker omdat het gras te nat is.

Zodoende moest er iets anders aangeboord worden. Dat werd gevonden. Sinds een aantal weken hebben de leden van WIK een nieuw ‘thuishonk’: het schoolplein van basisschool De Hoeksteen.

“Daar zij we heel blij mee. Het is een uitdagend schoolplein waar we leuke lessen kunnen verzorgen. Heel fijn. Eerst hebben we nog geoefend in de speeltuin bij Kerkverreweide maar dat was voor de kleintjes wat minder. Het schoolplein is het wat makkelijker om de kleintjes bij elkaar te houden. We deden al wel veel online maar dat is toch niet zo populair meer. De leden willen elkaar ontmoeten. Dat kan nu”, legt WIK-voorzitter Jojanneke van Dalen uit.