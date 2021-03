Max Vos uit Meeuwen wint winterbeker Almkreek

MEEUWEN/ALMKERK • Max Vos uit Meeuwen mag zich winnaar van de winterbekercompetitie bij Golfclub Almkreek noemen.

Hij eindigde in categorie A (hcp. 0.0 t/m 19.9) na vijf wedstrijden bovenaan de ranglijst, voor Wilco Colijn uit Hank en Wim Schipper uit Gorinchem.

In de B-categorie (hcp. 18 t/m 36) pakte Mike Morris uit Schiedam de winterbeker, gevolgd door Jeroen Kolen uit Sleeuwijk en Fred Schwepke uit Heukelum. Beide winnaars, met het beste resultaat over drie wedstrijden, mochten de wisselbeker mee naar huis nemen.

Na wat fikse maartse hagelbuien, waarbij de golfbaan even wit was, startten de deelnemers dit weekend voor de vijfde en laatste winterbekerwedstrijd over het seizoen 2020–2021.

De vijf wedstrijden konden onder strenge coronamaatregelen gewoon doorgang vinden. Het ging om vijf wedstrijden voor spelers met een hcp. van 0.0 t/m hcp. 36 en men speelt strokeplay.