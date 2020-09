Winst voor Renzo van Emmerik in Assen

MEEUWEN • Coureur Renzo van Emmerik uit Meeuwen heeft de superbike-race gewonnen tijdens de Gamma Racing Day zondag in Assen.

In de eerste race was hij door een regenbui tijdens de wedstrijd nog in de achterhoede geëindigd.

Tijdens de kwalificaties liet de BMW S 1000 RR-coureur zien kanshebber te zijn op de winst, want hij trainde zich naar de poleposition. Net voor start van race 1 begon het licht te miezeren. Door onduidelijke communicatie van de wedstrijdleiding, met als gevolg een verkeerde bandenkeus, kon de coureur uit Meeuwen geen rol van betekenis spelen, ook niet meer na een bandenwissel.

Voor aanvang van race 2 waren de omstandigheden goed en stabiel. Bij de start verloor Van Emmerik enkele plekken, maar hij kwam al snel terug naar plek twee.

Na het enkele ronden te hebben aangekeken, kwam hij naar de kop van het veld en begon langzaam maar zeker weg te lopen van de rest. Aan het eind van de race was zijn voorsprong opgelopen naar bijna 10 seconden. Een duidelijke en verdiende overwinning voor Renzo Van Emmerik en het Rent A SuperBike Team.