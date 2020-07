Devin van der Wiel wordt in 50 dagen klaargestoomd voor Ronde van Vlaanderen: 'Desnoods ga ik kruipend die hellingen over...'

SLEEUWIJK • Tot voor kort had hij nog nooit op een racefiets gezeten. Maar zondag 16 augustus lonkt voor Sleeuwijker Devin van der Wiel de Ronde van Vlaanderen.

Gekkenwerk, noemde Bas Tietema het met een knipoog. Hij doelde op de challenge die hij is aangegaan met Josse Wester en Sleeuwijker Devin van der Wiel. In exact 50 dagen worden ze klaargestoomd voor de Ronde van Vlaanderen, de 270 kilometer lange heroïsche wielerklassieker met zo'n 20 kilometer aan kasseienstroken en maar liefst zeventien pittige hellingen. Hun avonturen zijn te volgen op You Tube, Tour de Tietema.

Gaaf experiment

Devin van der Wiel ziet de lol er wel van in. Op de stadsfiets naar school, een ritje van pakweg vijf minuten. Ziedaar, zijn fietservaring. "Een racefiets is toch wel even iets anders", weet hij inmiddels.

"Nog nooit serieus gefietst en dan nu meteen het meest extreme. De Ronde van Vlaanderen, een episch parcours. Maar ach, ik heb niets te verliezen. Ik zie het als een gaaf experiment. Kijken hoever ik kan komen. Als het mislukt, ligt het helemaal aan mezelf. Met een eersteklas fiets, een voedingsdeskundige en een professioneel trainer zijn de omstandigheden namelijk op en top. Ik ga er maximaal voor."

Populair

In 2017 leerde Devin de wielerwereld kennen. Voor Wielerflits maakte hij in de Tour de France dagelijks een reportage. "Ik verbaasde me erover hoe open het wielrennen is. Tot een minuut voor de start kun je nog gewoon met de renners praten. Maar ook hoe conservatief, vooral qua media."

Bas Tietema, Josse Wester en Devin van der Wiel lieten in 2019 zien dat het ook anders kan. Ze hadden een plan, maar geen budget. Toch gingen ze, nota bene zonder accreditatie, naar de Tour. Ze sliepen in tentjes, vaak in de achtertuin van een rennershotel.

"We hebben er niks aan verdiend, het was puur een experiment." Dagelijks deden ze een challenge. Raak de gele trui aan, geef vijf blikjes cola aan renners, doe alsof je een renner bent en deel 50 handtekeningen uit; dat soort opdrachten. Tour de Tietema kreeg veel publiciteit, zeker ook in het wielergekke België, en werd mateloos populair. Na de Tour de France stond de teller op 8000 abonnees, inmiddels zijn dat er bijna 30.000. "We willen het wielrennen toegankelijk maken voor een nieuwe generatie, die niet vier uur lang voor de tv gaat zitten om een etappe te volgen."

Kaartenhuis

Voor de media-zzp'ers Tietema, Wester en Van der Wiel zag 2020 er veelbelovend uit. Ze gingen een samenwerking aan met Helden Media, van Barbara en Frits Barend. Op hun programma: de voorjaarsklassiekers, de Formule 1 in Zandvoort, het EK-voetbal en de Olympische Spelen in Tokio. "Veel was al rond, ook het verdienmodel. Maar toen kwam corona en stortte alles als een kaartenhuis in elkaar. Een kleine ramp, want we hadden in één klap geen inkomsten meer. Goed klote dat het allemaal niet doorging."

Maar toen kwam de creativiteit van het drietal boven. Zoals zoveel teamsporters in coronatijd kocht Josse een racefiets. Bas heeft een wielerverleden (waaraan door blessureleed vroegtijdig een einde kwam) en werd zelfs derde in Parijs-Roubaix voor beloften. Devin is de rookie in het gezelschap. Op 30 juni startte het avontuur, dat op 16 augustus zal eindigen. De eerste video werd meteen 100.000 keer (!) bekeken. "Echt boven alle verwachtingen." Instagram en Strava van het olijke drietal zijn ontploft. "Ramptoeristen die willen zien hoe kapot ik ga", knipoogt Devin.

Oliver Naesen

Als we hem spreken is de challenge, die door drie sponsors wordt gefinancierd, precies halverwege. En heeft hij er zelfs al een training met Belgisch kampioen Oliver Naesen op de Muur van Geraardsbergen op zitten. "Halverwege ben ik afgestapt. Kwestie van blijven oefenen, blijven trainen." De dagelijkse trainingen zijn een aanslag op zijn tengere lichaam. "Na drie weken ben ik ingestort. Ik was zó moe, zat compleet in het rood. Om die reden is er voor mij een rustweek ingelast. Je moet leren naar je lichaam te luisteren, goed te eten en goed te slapen.

Benen geschoren

Devin heeft nog geen idee hoe het 16 augustus zal gaan. Eerst volgt nog een heuveltraining in Toscane, waar ze onder meer de route van de Strada Bianche zullen rijden. Met de Ronde van Vlaanderen doemen befaamde hellingen als de Bosberg, de Oude Kwaremont, de Paterberg, de Koppenberg en de al gememoreerde Muur van Geraardsbergen op. Het parcours begint in Antwerpen relatief vlak, maar wordt gaandeweg zwaarder en zwaarder.





Die @Devinvdw blijkt ons al gewoon weken in de maling te nemen, wat een klimtalent! #StradeBianche pic.twitter.com/q22tb2rOxA — Bas Tietema (@BasTietema) July 27, 2020

"Ik ben echt onwetend hoe het zal gaan. Binnen de tien uur finishen zou een hele prestatie zijn. Het gaat zwaar worden, daar is eigenlijk alles mee gezegd."

Langzaam maar zeker wordt Devin omgeturnd tot een echte wielrenner. Zelfs zijn benen zijn inmiddels geschoren. En hij heeft al rijdend vanaf de fiets leren plassen. Twee van de vele komische situaties in de video's van Tour de Tietema (50 Dagen als Prof). "We hebben veel lol, daar is weinig aan gespeeld."

"Ik ga er vanuit dat ik het haal", blikt Devin nog één keer vooruit. "Al moet ik kruipend die hellingen over. Voor de zekerheid doe ik wel licht op mijn fiets."

Weer naar de Tour

Na 16 augustus begint, onder voorbehoud van een tweede coronagolf, het gewone leven weer. Dat betekent onder meer weer een Tour de Tietema vanuit Frankrijk. Met een iets andere, maar zeker niet minder leuke, insteek. Behalve het plan is ditmaal ook het financiële plaatje rond. "Want het is superleuk, maar we moeten er natuurlijk wel van kunnen leven."