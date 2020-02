Ruime winst voor SKV

SLEEUWIJK • SKV heeft zaterdag het thuisduel met Voltreffers uit Oosterhout eenvoudig gewonnen met 16-5.

Voltreffers is een team in opbouw en deze tegenstander moest voor SKV in principe geen probleem zijn. Dat werd Voltreffers ook niet, maar toch bood de ploeg aardig wat weerstand. De duels werden aangegaan en de Sleeuwijkse korfballers lieten zich daardoor weleens van de wijs brengen.

Het kwaliteitsverschil was wel duidelijk. Na een kwartiertje had SKV een voorsprong van vier punten opgebouwd en bij rust was de stand 8-3 in Sleeuwijks voordeel. Vooral het vak van Stefan de Jong bracht de juiste mensen in stelling en kon lange gecontroleerde aanvallen draaien.

Joost de Jong

Het andere vak had wat moeite, maar door sterk afronden van Joost de Jong werd er toch een voldoende gescoord. Na rust hetzelfde spelbeeld. Arne van Weelden werd gespaard voor de komende wedstrijd en speler-coach Dirk-Jan Drost kwam in het veld.

SKV speelde geroutineerd de wedstrijd uit. De fouten van Voltreffers werden afgestraft. Annika van Gelder had het vizier op scherp staan de tweede helft en scoorde twee mooie doelpunten. Voltreffers gooide wel alles in de strijd, waardoor er even commotie ontstond.

De scheidsrechter loste dit lachend op en de wedstrijd eindigde in een keurige 16-5 overwinning. SKV had ruimer kunnen winnen, maar komend weekend moet de ploeg weer aan de bak tegen 't Capproen uit Hellevoetsluis.